Met PAPER & LIGHT – een fotoboek waarin gespeeld wordt met de belangrijkste elementen van fotografie: licht, papier en de perceptie van de werkelijkheid – wint Popel Coumou de prijs voor het beste Nederlandse Fotoboek dat de afgelopen twee jaar is verschenen. De winnaar in de categorie beste debuut is Heleen Peeters met haar boek HORSE, dat de lezer in de wereld van de paardenvleesindustrie trekt. Het boek BLOED & HONING van Nicole Segers en Irene van der Linde is winnaar in de categorie tekst/fotoboek. De winnaars ontvangen zondag 8 augustus in Podium DeMess in Naarden geldprijzen van respectievelijk € 2.500 en (2x) € 1.000.



De verkiezing voor de Nederlandse Fotoboekenprijs vindt eens per twee jaar plaats onder auspiciën van FotoFestival Naarden in drie categorieën. Met de tweejaarlijkse prijs doet FotoFestival Naarden recht aan de grote verscheidenheid en kwaliteit van het Nederlandse fotoboek. De Nederlandse Fotoboekenprijs is de opvolger van de Kees Schererprijs die in 2015 voor de twaalfde en laatste keer is uitgereikt.

De jury van derde Nederlandse Fotoboekenprijs staat onder voorzitterschap van Narda van ’t Veer en bestaat verder uit: Gunifort Uwambaga (Rwanda), Merel Bem, Esther Krops en Jenny Smets.

In de categorie ‘Algemeen’ werden de meeste inzendingen ontvangen. De jury over Paper & Light: “Coumou speelt in haar werk met de belangrijkste elementen van fotografie: licht, papier en de perceptie van de werkelijkheid. Door haar collages zorgvuldig te belichten weet ze het papieren reliëf een derde dimensie te geven, waardoor het platte vlak tot leven komt. Een bijzonder smaakvol boek, waarbij de fotografie van Coumou een nieuw level heeft bereikt.”

In de categorie beste debuut werden sterk in kwaliteit variërende werken ingezonden.

Horse

Het werk Horse van Heleen Peeters trok de aandacht van de jury: “Vanwege de familiebanden van Peeters kon zij de paardenvleesindustrie van zeer dichtbij fotograferen. Dit geeft een bijzondere inkijk in deze normaal gesproken gesloten wereld. Daarnaast is het boek zorgvuldig vormgegeven, waardoor het een opvallende en aantrekkelijke uitgave is geworden.



Bloed & Honing

In de categorie tekst/fotoboek tenslotte koos de jury voor Bloed & Honing van Nicole Segers en Irene van der Linde. “Het boek viel direct op door de extreme zorgvuldigheid waarmee het is vormgegeven. Zowel de woorden als de beelden zuigen je het verhaal in. De enorme inzet en zorgvuldigheid van de makers, maar ook de liefde die spreekt uit de prachtige details in de vormgeving en typografie maakte dit tot de overall favoriet van de jury. Tekst en beeld vullen elkaar prachtig aan en doen recht aan beide vertelvormen.”