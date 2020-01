De twintigste editie van Podium MH op 16 januari, start met een pop-up tentoonstelling en bestaat uit korte interviews en presentaties van 15 nieuwe beeldmakers. De avond met net afgestudeerde talenten van de Fotoacademie staat in het teken van vernieuwing, het vinden van een eigen weg en ontwikkelen van een handschrift.

Donderdag 16 januari presenteren 15 beeldmakers hun werk in Museum Hilversum

‘Naast grote exposities van vaak gerenommeerde fotografen en beeldmakers, vinden we het belangrijk om talent een podium te bieden’, aldus Stef van Breugel, directeur Museum Hilversum. ‘Opvallend is de artistieke kwaliteit en de vernieuwing in de fotografie. Zo toont Renate Dutrée een geënsceneerde werkelijkheid, schoonheid met rafelrandje, Peggy van Mosselaar een intiem document van haar dementerende moeder en brengt Dienie Brouwer ons in verwondering met haar installatie over haar innerlijke strijd. Een inspirerende avond die laat zien hoe nieuwe beeldmakers hun positie verwerven.’

Aansluitend geven Ruud de Jong, artistiek manager van de Fotoacademie tijdens dit Podium MH zijn visie op vakmanschap en transformatie. Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf Magazine, gaat in op de theorie van de equivalentie van Alfred Stieglitz en Minor White.

De fotografen zijn verzameld onder de naam Still, met Annette Wijdeveld, Hans van der Ven, Marietta Aprea, Tatiana Della Vedova, Hans ter Hoek, Corine Bakker, Hester Baars, Carlijn Wattel, Dienie Brouwer, Desiree van den Bogaard, Erik Rumpff, Renata Dutrée, Henk Jan Ritsma, Esther van Beek en Peggy van Mosselaar. Kijk voor kaarten op de website museumhilversum.nl.

Museum Hilversum programmeert in het hart van de Mediastad uiteenlopende tentoonstellingen met verschillende vormen van mediakunst en -cultuur. Het museum is een levendige plek voor inspiratie en ontmoeting met lezingen, rondleidingen en MediaLabs. Museum Hilversum is 7 dagen per week van 11 tot 17 uur open voor publiek. Meer informatie over het museum en de activiteiten in het museum is te vinden op de website www.museumhilversum.nl.