Van 12 maart t/m 22 november in de National Geographic Focus Gallery van het Haagse museum Museon: Planet or Plastic – Samenwerken aan een duurzame wereld. De pakkende tentoonstelling met zo’n zestig journalistieke, artistieke en wetenschappelijke foto’s van onder anderen Jordi Chias, Justin Hofman, Jennifer Lavers en Richard John Seymour vraagt aandacht voor de trieste effecten van onze omgang met plastic, maar laat ook mogelijke oplossingen zien.

Planet or Plastic, samenwerken aan een duurzame Wereld is de uitdagende titel van de nieuwe fototentoonstelling die Museon in samenwerking met National Geographic presenteert. Plastic is zo alledaags geworden dat het gemakkelijk is onze afhankelijkheid ervan te vergeten. Deze spectaculaire en confronterende tentoonstelling probeert daar verandering in te brengen door de wereldwijde plastic afvalcrisis te tonen en de aandacht te vestigen op mensen met innovatieve ideeën die werken aan oplossingen. Naast journalistieke foto’s van productie en gebruik tot (zwerf)afval, zijn er artistieke foto’s waarmee kunstenaars attentie vragen voor de schaalgrootte en trieste effecten van onze omgang met plastic en foto’s van wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt het plastic probleem in kaart te brengen en van de zoektocht naar oplossingen voor de plasticvervuiling van de oceanen.

Plasticvervuiling is een van de belangrijkste wereldwijde milieu-uitdagingen van onze generatie. Het is ook een probleem waar we allemaal iets aan kunnen doen. Positief heeft plastic voor een revolutie gezorgd in de geneeskunde, heeft het reizen in de ruimte vergemakkelijkt, de houdbaarheid van vers voedsel verlengd, gezorgd dat we mensen die het dringend nodig hebben schoon drinkwater kunnen leveren en heeft het levens gered door de toepassing in airbags en helmen. Anderzijds zitten we opgescheept met zo’n 6,3 miljard ton plastic afval dat niet wordt gerecycled. Van de Noordpool tot de Zuidpool en het wateroppervlak tot op de zeebodem is in de oceanen plastic afval gevonden. Honderden soorten zeedieren zijn erin verstrikt geraakt, wat ook op ons en onze ecosystemen een negatieve invloed heeft. Met krachtige beelden maakt de tentoonstelling Planet or Plastic duidelijk dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen het gebruik van dit materiaal en de bescherming van onze wereld.

Websites Planet or Plastic Museon, National Geographic

Museon, Stadhouderslaan 37, Den Haag

Website | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube