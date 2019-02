Het werk van nieuwsfotografen staat onder druk, niet alleen door omstanders die met hun mobieltje sneller zijn dan menig fotograaf, maar ook door strengere veiligheidseisen, aangescherpte privacyregels en het terugschroeven van de prijzen door opdrachtgevers.

Ondanks dit alles is de kwaliteit van de Nederlandse nieuwsfotografie nog steeds heel hoog. En dat laten we 7 maart aan jullie zien tijdens een interactief programma!

Leo Blom en Roel Rozenburg nemen ons donderdag 7 maart mee door het jaaroverzicht 2018 dat zij samen hebben samengesteld uit het fotoaanbod van het ANP en Hollandse Hoogte. Dit jaaroverzicht is eind januari verschenen in het tijdschrift Hollandse Beelden. Tijdens PictureThis #Special zullen Leo en Roel hun keuzes bespreken, toelichten en becommentariëren. Waarom hebben deze foto’s de selectie gehaald? Wat is er zo mooi aan deze beelden, waarom zijn ze goed, of waarom zijn ze niet goed, maar horen ze toch tot het jaaroverzicht?

Leo en Roel wijzen ook een Nieuwsfoto van het jaar aan. De fotograaf van dit beeld ontvangt de Jos van Leeuwen Fotoprijs, vernoemd naar de Haagse fotojournalist die nog dagelijks achter het nieuws in de regio aangaat.

U als publiek mag ook kiezen: Leo en Roel hebben zes foto’s genomineerd. Het aanwezige publiek gaat stemmen en de foto met de meeste stemmen krijgt de Publieksprijs.

De fotografen van wie een foto genomineerd is, zijn:

– Alexander Schippers

– Olaf Kraak

– Olivier Middendorp

– Remko de Waal

-Vincent Jannink

– Fotograaf van aanslag CS

De fotografen zijn ook aanwezig en zullen kort ondervraagd worden over hun beeld.

En oh ja: voordat Leo en Roel met hun verhalen starten, doen we eerst met elkaar een korte ludieke nieuwsfotokennisquiz.

Programma ANP + HH special:

19.00 – 19.15: Inloop

19.15 – 19.30: Zaal open

19.30 – 21.00: Programma

21.00 – 21.30: Afsluitende borrel

Ter informatie: voorafgaand aan PictureThis vindt de fotografenborrel van ANP en Hollandse Hoogte plaats.

Na afloop borrel aan de bar van Nieuwspoort voor eigen rekening. PictureThis komt langs met een bitterballetje.

Toegang & reserveren Toegang: € 7,50

De prijs voor een ticket bedraagt € 7,50, Vrienden ontvangen een persoonlijke kortingscode, daarmee gaat er 5 euro van de ticketprijs af en kost een kaartje uiteindelijk € 2,50. Ben je vriend van PTDH maar heb je geen kortingscode ontvangen stuur ons dan een mail. Via de website van Nieuwspoort kun je je aanmelden: