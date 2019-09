Woensdagavond 2 oktober 2019 is er weer een PictureThis Den Haag.

Remco Zwinkels heeft een nieuwe foto-initiatief. Spannend: wat zal het zijn?

Ronin exposeert in HOK Gallery met een aangrijpende serie foto’s uit en over de Japanse Underground.

Harmen de Jong fotografeert al 10 jaar voor Het Parool bekende en minder bekende Nederlanders. Die zijn nu verzameld in een boek. De rode draad? Een witte klapstoel.

Hoofdgast van de avond is fotograaf Richard Learoyd. Wim van Sinderen gaat met hem in gesprek.

In samenwerking met Fundación MAPFRE toont Fotomuseum Den Haag dit najaar een grote solotentoonstelling van Richard Learoyd (Nelson, Engeland, 1966). Learoyd maakt portretten, landschappen en stillevens die sterk verwant zijn aan de schilderkunst. Doordat hij zijn levensgrote foto’s maakt met een zelfgebouwde camera obscura is er geen negatief. Dit betekent dat iedere foto, net als in de schilderkunst, een uniek werk is. Vanaf 5 oktober te zien.

Programma 2 oktober 2019:

19.00 – 19.30: Inloop

19.30 – 21.00: Programma: Opening door Edouard van Arem

Remco Zwinkels met een serie en een website

Ronin met bijzondere beelden van de Japanse Underground

Harmen de Jong en zijn klapstoelenfoto’s

Wim van Sinderen interviewt Richard Learoyd

21.00 – 22.00: Borrel met bitterballen

Toegang & reserveren

Toegang is € 7,50. Vrienden van PictureThis Den Haag hebben gratis toegang. Bent u nog geen vriend? Word dan vandaag nog Vriend. Voor € 22,50 ondersteunt u PictureThis Den Haag en krijgt u toegang tot onze 4 reguliere bijeenkomsten en korting en aanbiedingen bij speciale gelegenheden. Afrekenen kan met pin aan de kassa bij binnenkomst.

Reserveer via de link op de website https://www.picturethisdenhaag.nl