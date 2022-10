PictureThis #4 met Jan Dirk van der Burg

terug

De hoofdgast van de avond is afzwaaiend Fotograaf des Vaderlands, Jan Dirk van der Burg. Ook gaan we uitgebreid in gesprek met Daantje Bons. Voor het eerst is er een PicturePitch: Esther Hessing zoekt voor haar project Refugium jullie steun. Conservator Willemijn van der Zwaan van het Fotomuseum licht alvast een tipje van de sluier op over de aankomende tentoonstelling van de Amerikaanse fotograaf Judith Joy Ross.

© Jan Dirk van der Burg

Het programma begint officieel om 19.00 uur. In museumrestaurant Gember kun je vooraf een hapje en drankje doen. Dus combineer je PictureThis avond met een bezoek aan de tentoonstellingen van het Fotomuseum die tot 17 uur open zijn en schuif bij ons aan voor een avondmaal en een borrel in het restaurant!

Nieuw is dat we voor studenten een speciaal ticket met korting aanbieden. Ben je docent of student? Stuur ons een berichtje en dan vertellen we je er meer over.

Het belooft weer een bijzondere avond te worden. We hopen je te zien op 26 oktober!

Marlies Hofstede, Astrid Hulsmann en Karin van Til

Ticket(s) voor PictureThis #4

De toegangsprijs voor PictureThis is €11,- Dit is inclusief servicekosten en een muntje voor een drankje (bier/wijn/fris). Natuurlijk is de bar in de pauze en tijdens de borrel na afloop geopend voor extra drankjes.



Speciaal voor studenten is er studententicket voor € 5,- exclusief drankje. Hiervoor moet je wel een studentenpas kunnen tonen. Stuur ons een mailtje voor meer informatie.



Boek je ticket vooraf. Het is niet mogelijk om ter plekke een kaartje bij ons te kopen. Dit kan alleen online en vol is vol.

Jan Dirk van der Burg

Jan Dirk van der Burg werd in 2018 benoemd tot Fotograaf des Vaderlands. In het najaar van 2022 draagt hij zijn ambt over aan een collega-fotograaf. Ter afsluiting van zijn ambtsperiode presenteert het Nederlands Fotomuseum van 3 juli t/m 30 oktober 2022 een overzichtstentoonstelling van zijn bijzondere fotografie-oeuvre dat hij de afgelopen 3 jaar heeft opgebouwd.

In de tentoonstelling Typisch Nederland rekent Jan Dirk van der Burg vrolijk af met het idee dat Nederland zo normaal is. Van het polderboeddhisme tot het vermommen van kliko’s en de vindingrijkheid voor de onderhoudsarme voortuin. Typisch Nederland is een droogkomische reflectie en een unieke kijk op de alledaagsheid. Na een bezoek aan de tentoonstelling kijk je nooit meer hetzelfde naar jouw omgeving en vraag je je op elke straathoek af: waarom?

Picture This