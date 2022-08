PictureThis #3 met Wim van Sinderen

terug

We spreken onze hoofdgast Wim van Sinderen ter gelegenheid van zijn aanstaande pensioen uitgebreid over zijn carrière als conservator van Fotomuseum Den Haag en zijn laatste grote tentoonstelling Ouders die tot en met 13 november te zien is in het Fotomuseum. Ook gaan we uitgebreid in gesprek met een van de vele topfotografen uit deze tentoonstelling: Diana Blok. Als derde gast ontvangen we jong talent Noor Boiten. Via het speciale internationale talentenprogramma van BredaPhoto (ITP) werd zij geselecteerd uit honderden deelnemers voor het Breda Photo Festival van 8 september tot 23 oktober 2022.

Het programma van 31 augustus begint officieel om 19.30 uur, maar museumrestaurant Gember maakt het gezellig vooraf: alleen voor jullie bieden zij een daghap met korting aan. Dus combineer je PictureThis avond met een bezoek aan de tentoonstelling(en) die tot 17 uur open zijn en schuif daarna gezellig bij ons aan voor een avondmaal en een borrel in het restaurant! Verderop in deze nieuwsbrief vind je hierover meer informatie.

Wim van Sinderen

Sinds de oprichting van het Fotomuseum in 2002 is Wim van Sinderen als senior conservator verbonden aan dit instituut en heeft hij tientallen prachtige tentoonstellingen samengesteld, waaronder Fotografen in Nederland (2002), Gare du Nord, Nederlandse fotografen in Parijs (2011), De stad, de stilte en het gedruis (2014) en Boeren. Avonturen op het land (2016). Ook maakte hij grote solotentoonstellingen met topfotografen als Anton Corbijn, Michael Wolf, Erwin Olaf, Lauren Greenfield en Robin de Puy.

Eind 2022 neemt hij na ruim twintig jaar afscheid als conservator bij het Fotomuseum Den Haag om te gaan genieten van zijn welverdiende pernsioen. Voor zijn laatste grote tentoonstelling in deze rol – Ouders – selecteerde hij werk van ruim dertig fotografen en kunstenaars. Zoals de titel van de tentoonstelling al doet vermoeden tonen hun geselecteerde werken de relatie met hun ouders: liefdevol of afstandelijk, intiem of verstoord.

Diana Blok

Diana Blok is een fotograaf met een bewogen jeugd. Ze is geboren in Uruguay en woonde in Mexico, Guatemala en Colombia, voordat ze in 1974 naar Amsterdam emigreerde. In Mexico studeerde ze sociologie, maar in Nederland werd ze bekend als kunstenaar en fotograaf.

Haar nomadische achtergrond maakt het voor Blok mogelijk om in haar fotografie verschillende culturen en identiteiten vast te leggen. Haar werk daagt de structuren van de gevestigde orde uit. Blok toont ons beelden waar een sociaal taboe op rust en wil daarmee uitdragen dat iedereen zichzelf mag zijn. Met haar werk onderzoekt ze onderwerpen als identiteit, gender, seksuele verscheidenheid en cultuur met poëtische en confronterende beeldtaal. Ze geeft een gezicht aan mensen die niet geaccepteerd worden zoals ze zijn, personen die door sociale druk uit hun directe omgeving niet zichzelf kunnen zijn.

Noor Boiten

Noor Boiten is een multimediakunstenaar die werkt met video, fotografie en installaties en heeft een bijzondere interesse in filosofie. Ze studeert momenteel Photography, Film & the Digital aan St. Joost in Breda.

Op Breda Photo exposeert ze haar meest recente werk CHEAP GIFS $$$ Buy Now ! Met deze installatie, die voortkomt uit haar fascinatie voor de plotselinge opkomst van NFTs, stelt ze vragen over de waarde van het hedendaagse kunstobject.

