Huis Marseille, Museum voor Fotografie in Amsterdam, bestaat twintig jaar. Met een tentoonstelling van zo’n honderd werken uit de collectie wordt dit lustrum gevierd in de nieuwe vleugel van de Tilburgse zusterinstelling museum De Pont.

In de afgelopen twee decennia heeft Huis Marseille een mooie verzameling bijeengebracht van ruim zevenhonderd fotowerken van internationaal toonaangevende fotografen als Thomas Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Andres Serrano, Deana Lawson, Viviane Sassen en Jean-Luc Mylayne. Maar ook minder gevestigde namen zijn vertegenwoordigd, zoals Jamie Hawkesworth en Julie Greve, die opereren op het snijvlak van mode en kunst.

Het vervagen van grenzen binnen de fotografische discipline is een van de invalshoeken van de tentoonstelling in De Pont, die zich concentreert op de aanwinsten van de afgelopen vijf jaar. Zowel de digitale revolutie, de alomtegenwoordigheid van fotografie online en de terugkeer naar analoge praktijken zijn van invloed op de vraag wat fotografie anno 2020 is. En hoe ga je binnen een museale verzameling om met die nieuwe ontwikkelingen? Pictures from Another Wall probeert op die vraag een antwoord te geven.

Pictures from Another Wall

De collectie van Huis Marseille in De Pont

15 feb – 05 juli 2020

Museum de Pont