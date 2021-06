© Min Hyunwoo, We are going to live this summer, 2019

In samenwerking met Justdiggit, die partner is van het VN- Milieuprogramma, hoopt Pictures for Purpose ‘The UN Decade on Ecosystem Restoration’ onder de aandacht te brengen. De opbrengst van deze fundraiser wordt verdeeld tussen Justdiggit, een organisatie die o.a. klimaatverandering bestrijdt met grassroot-organisaties in Oost-Afrika, en de deelnemende kunstenaars zelf, om tevens rekening te houden met hun gederfde inkomsten tijdens de aanhoudende coronavirus-pandemie.