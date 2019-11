PictureThis heeft op 18 december een speciaal programma met sport. 2020 gaat weer een echt sportjaar worden. Met de Olympische Spelen in Japan, de EK Voetbal waar wij als Holland weer aan meedoen, een Grand Prix Formule 1 in Nederland en de drie grote wielerrondes met Nederlandse favorieten. Sportfotografie is een speciale tak van de journalistieke en documentaire fotografie. Het wordt een speciale PictureThis.

Programma

Ronald Speijer

Fotojournalist

Ronald gaat ons meenemen in de wereld van de sportfotografie. Van platen en film tot digitaal en spiegelloos. Hoe het fotograferen van sport de ontwikkeling van de fotografie op heel veel fronten heeft beïnvloed. Een reis door de tijd aan de hand van uitvindingen die het ambacht van (sport)fotografie naar een steeds hoger plan konden brengen.

(Foto: © Etienne Werner)

Léon van Bon

Fotograaf

Léon van Bon was een meer dan verdienstelijk profwielrenner. Na het wielrennen viel Léon niet in een zwart gat, maar pakte hij de fotografie op. En hoe. Léon is ook een meer dan verdienstelijk fotograaf. 2020 belooft weer een mooi wielerjaar te worden. De grote vraag is: gaan de Nederlandse talenten zoals Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk een van de rondes winnen? Léon is er bij. We gaan met hem praten over zijn leven als topsporter en zijn werk als fotograaf.

Pim Ras

Sportfotograaf

Als iemand weet hoe je met sportfotografie kunt scoren, is het Pim Ras wel. Zijn palmares prijzen is groot. Met Pim gaan we praten over die passie, over het vakmanschap en over de wereld van de sportfotografie. We laten zijn foto’s zien en praten daar over. En wat zijn zijn plannen? Gaat hij naar de Olympische Spelen en zo ja, hoe bereidt hij zich voor?



