Toonaangevende vakbeurs op het gebied van spanning tussen economische en maatschappelijke ontwikkeling.

Photokina opent opnieuw zijn deuren in Keulen van 27 tot 30 mei 2020. Zelden in zijn 70-jarige geschiedenis werd het met evenveel opwinding verwacht als in dit jaar. Een sterk veranderende marktomgeving en maatschappelijke en economische transformatieprocessen staan fabrikanten, professionals en beursorganisatoren voor grote uitdagingen. Het genot van het beeld gaat echter onverminderd door of neemt zelfs toe; een paradox die vertegenwoordigers van Koelnmesse GmbH en de Photographic Industry Association (Photoindustrie-Verband e.V.) intensief hebben besproken in aanwezigheid van en met de journalisten op locatie in het kader van de Europese persconferentie op 6 februari in Amsterdam. Tegelijkertijd laten de vooruitzichten van het evenement van dit jaar zien dat emoties, indrukken en ervaringen rond het beeld in Keulen ook in 2020 weer een waardig thuis vinden.

Beeldvorming in zijn verschillende facetten is een vast onderdeel van ons dagelijks leven geworden. We gebruiken apparaten zoals routeplanners, smartphones, wearables, televisies en aanraakschermen om alles te kopen, van kaartjes voor het openbaar vervoer tot hamburgers. Toepassingsgebieden voor beeldvorming zijn te vinden in de gezondheidszorg, de beveiligings- en bewakingssector, in de auto-industrie, ruimtevaart, architectuur / onroerend goed, en voor onderzoek in het algemeen. Zelfs onze communicatie wordt in veel gevallen alleen bepaald door afbeeldingen, of we nu mooie momenten, indrukken, etc. delen via sociale netwerken of nieuwsdiensten of een GIF op Twitter uploaden in plaats van een mondeling antwoord. De 1,4 biljoen foto’s die elk jaar wereldwijd worden genomen, blijven vleugels geven aan het succes van de fotofinisher. Leveranciers van fotoboeken, muurafbeeldingen, etc. scoren ook punten door het gebruik van AI, nieuwe ontwerpen en de mogelijkheid om creatieve herinneringen creatief te bewaren voor de toekomst.

Industrie wordt geconfronteerd met tegenstrijdigheden

“Hoewel de marktcijfers ons soms toestaan ​​om het te vergeten, ervaren we momenteel een absolute gouden eeuw van fotografie”, zegt Kai Hillebrandt, voorzitter van de Board Photographic Industry Association. “Nooit meer foto’s genomen, nog nooit zoveel mensen fotografen geweest en nooit meer aan mensen hebben laten nadenken hoe ze foto’s beter kunnen presenteren dan vandaag. terwijl consolidaties de industrie beïnvloeden. “Waarom zien we zo weinig van deze fantastische voorwaarden in de marktcijfers? Ik denk nog steeds dat we nergens in de buurt komen van voldoende dialoog met klanten en er onvoldoende in slagen om step-up gebruikers te activeren ‘, vermoedt Hillebrandt. “Niet alleen fabrikanten van camera’s en accessoires moeten manieren vinden om het gigantische potentieel van de fotografieboom te benutten. Diensten rond fotografie, bijvoorbeeld leveranciers van fotoprints, ervaren mogelijkheden waar we tien jaar geleden nog niet van durfden dromen”, is hoe hij beschrijft de kansen die de industrie worden geboden.

Effecten op photokina

Deze marktontwikkeling heeft ook effect op de toonaangevende handelsbeurs van de industrie, zoals Oliver Frese, Chief Operating Officer van Koelnmesse GmbH, verklaart: “Beurzen zijn altijd weerspiegelingen van de markt en markten veranderen. Veel andere beursformats, die al vele jaren succesvol zijn, staan nu voor de uitdaging om te moeten veranderen om aan de nieuwe behoeften van hun doelgroepen te voldoen.” Niet alleen photokina staat voor de uitdaging om drijvende krachten, zoals eventification, digitalisering en processen van algemene maatschappelijke verandering, tegen te komen met nieuwe concepten. “Beurzen zijn uiteindelijk producten die continu moeten worden aangepast of soms zelfs een nieuwe editie, zodat ze kunnen voldoen aan de behoeften van de markt en van klanten”, aldus Frese.

Koelnmesse als organisator en de Photographic Industry Association als branchesponsor blijven geloven in het potentieel van photokina. “photokina is altijd een fascinerende plaats geweest, omdat fabrikanten daar een zeer enthousiaste klantenkring tegenkomen met hun innovaties”, aldus Hillebrandt. “Het publiek op de beurs is uniek: waar vindt u anders dergelijke loyale, oprecht geïnteresseerde eindklanten met een dichtheid zelfs op afstand hier dichtbij?” De organisatoren zien daarom photokina 2020 als het startpunt voor het aangaan van een open dialoog met alle deelnemers aan het discours, dat wil zeggen verenigingen, exposanten, handels- en particuliere bezoekers, en voor het heroverwegen van de beurs. “Photokina moet als toonaangevende beurs voor het imago de sterk veranderende behoeften bijhouden en een internationaal platform bieden voor nieuwe thema’s, groeigebieden en formaten”, aldus Oliver Frese. “Tegelijkertijd staan ​​we voor de uitdaging om een ​​vrij heterogene groep belanghebbenden en hun verschillende evenementen te harmoniseren.”

Emoties en ervaring

Slechts vier maanden voorafgaand aan de volgende photokina, is de aandacht van de inwoners van Keulen nu vooral gericht op een succesvol evenement in 2020. “We zullen een photokina ervaren die naadloos aansluit op dat waarvoor photokina sinds 1950 staat: enthousiasme voor afbeeldingen en beeldtechnologieën , intensieve discussies met gelijkgestemde mensen, impulsen voor eigen acties, nieuwe kennis rond het thema van het beeld voor verschillende doelgroepen, praktische productinnovaties, inspiratie door voorbeelden en sterren uit de industrie, fotokunst “, volgens Christoph Werner, Senior Vice President Koelnmesse GmbH. Koelnmesse investeert op hetzelfde consistente niveau als in 2018 en werkt met een groot team aan de voortdurende ontwikkeling van het evenementprogramma. Er is dus voor het eerst weer een officiële opening van photokina, met een inspirerende keynote van een internationaal gerenommeerde gast over het thema transformatie.

Organisatoren van de Photokina © Ton Hendriks

Impulsen voor professionals

De nieuwe editie van het IMAGING LAB van photokina biedt een ideale omgeving voor de presentatie en uitwisseling van nieuwe concepten, technologieën en zakelijke ideeën. Hier komen startups, innovatieleiders, universiteiten, ontwikkelaars en denktanks samen om de uitdagingen van de beeldindustrie te bespreken. Gepresenteerd zijn innovatieve technologieën uit de foto- en video-, mobiele en digitale imaging-segmenten, VR / AR / mixed reality, apps, 3D, kunstmatige intelligentie (AI), software, cloudservices, imaging-bedrijfsmodellen en nog veel meer. De nieuwe, centrale plaatsing in hal 4.2 onderstreept het belang van het platform en is door startups zeer goed geaccepteerd. Andreas Pinkwart, minister van Economische Zaken van Noord-Rijnland-Westfalen, neemt in 2020 ook beschermheerschap op zich voor het IMAGING LAB.

Nieuw Format

Met de Imaging Innovation Conference van photokina is nu een nieuw format gecreëerd in de context van photokina, waarmee experts uit alle relevante vakgebieden en de hele wereld ideeën over deze veranderingen kunnen uitwisselen. Het scala aan thema’s is bewust heel breed gehouden om het hele thema te verlichten. In combinatie met een bezoek aan photokina ontstaat zo een holistisch beeld van de bedrijfstak en wordt een belangrijke impuls gegeven aan het eigen handelen. De Imaging Innovation Conference is de verdere ontwikkeling van het jaarlijkse Imaging Cologne-businessforum, dat voor het laatst plaatsvond in maart 2019 en zich sinds 2009 heeft ontwikkeld als een belangrijk platform voor trends en innovaties in de internationale imaging-industrie. “We werken eraan het evenementprogramma voor professionals zo te ontwerpen dat het hen inspireert om vanuit Photokina terug te keren met meer kennis voor hun eigen werk en waardevolle nieuwe contacten”, legt Christoph Werner uit. In 2020 zullen internationale experts diep onderdompelen in topthema’s die draaien rond fotografie en film op de podia: op het professionele podium geven professionele fotografen van over de hele wereld inzicht in de thema’s die momenteel niet alleen resoneren met professionele fotografen. In de Motion Stage presenteren filmprofessionals belangrijke kennis over videoverwerking en -productie, over storytelling, maar ook op YouTube als marketingkanaal. Het nieuwe strategische partnerschap met de Deutscher Kamerapreis maakt het aanbod van photokina rond het thema van videografie en film compleet. De prijs wordt toegekend op 29.5. in de Tanzbrunnen zullen de winnaars zaterdag lezingen houden over hun projecten in photokina en zo belangrijke impulsen geven aan semi-professionele en professionele filmers.

De volgende stap voor nieuwe gebruikers

De organisatoren richten zich echter ook op jonge doelgroepen die van fotografie houden, maar eerst moeten en willen worden begeleid naar vele technologieën. Dit komt omdat het al lang niet meer zo leuk is en een snelle snap met de smartphone voor deze doelgroep. Het Instagram-kanaal van photokina is ook zo succesvol sinds de herlancering in 2017 omdat het concept van het cureren van jonge, internationale fotografen en het verwerken van hun werkmethoden zeer goed wordt ontvangen in de doelgroep. Dit wordt aangetoond door het toenemende aantal abonnees en een hoge mate van betrokkenheid. “We begonnen onze marketing al enkele jaren geleden op deze doelgroep te richten, met een merkbaar effect op onze bezoekersstructuur: het bezoekersaandeel onder de 30 ligt ondertussen op 30 procent”, aldus Christoph Werner.

We blijven ook vertrouwen in het versterken van de verbinding tussen het digitale aanbod en de ervaring op de site. Nieuw in 2020 is daarom de Creators Lounge, in combinatie met het Rental Point aangedreven door Gearflix. Het concept is eenvoudig: live op de beurs en op de kanalen leggen makers uit hoe ze hun apparatuur en de nieuwe producten van de exposanten gebruiken voor hun producties. Bezoekers kunnen deze nieuwe producten vervolgens rechtstreeks lenen bij het verhuurpunt en ze uitproberen met hun nieuw verworven kennis. “Op deze manier creëren we een nieuw interactiepunt voor bezoekers en tegelijkertijd verwerven photokina en zijn exposanten meer digitaal bereik”, legt Christoph Werner het concept uit en vervolgt: “Veel jonge makers hebben grote interesse in praten over hun werk bij photokina en zien photokina als de vanzelfsprekende place-to-be. Onze communityfase is al bijna volgeboekt.”

Interactie en foto-ervaringen voor de doelgroep van minder dan 25-jarigen worden voor het eerst aangeboden in 2020 door fotoplekken op het beursterrein, waar men het kan waarmaken met een camera – die doet denken aan succesvolle concepten voor foto-ervaring die momenteel trekt duizenden jonge bezoekers uit heel Europa.



Photokina – IMAGING UNLIMITED, Cologne 27.05. – 30.05.2020