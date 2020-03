Na intensief overleg heeft Koelnmesse GmbH besloten om Photokina 2020, oorspronkelijk gepland voor 27 tot 30 mei 2020, te annuleren. De volgende aflevering van de toonaangevende internationale vakbeurs voor fotografie, video en beeldvorming wordt gepresenteerd van 18 tot 21 mei 2022. De Imaging Innovation Conference viert zijn première in 2020 niet zoals oorspronkelijk gepland; een nieuwe datum wordt gecoördineerd.

Over het algemeen heeft het managementteam van Koelnmesse besloten om tot eind juni 2020 geen eigen evenementen aan de zijde van Koelnmesse te organiseren. Dit besluit wordt ondersteund door het crisismanagementteam van de stad Keulen, dat ook aanbevolen heeft in haar bijeenkomst op 18.03 .2020 om de beurzen tijdens deze periode te annuleren.

Dit gebeurt ook tegen de achtergrond van het op 16 maart 2010 bereikte akkoord tussen de Duitse federale regering en de regeringen van de Duitse deelstaten, waarin gemeenschappelijke richtlijnen worden vastgelegd voor de aanpak van de coronavirusepidemie en expliciet inclusief de algemene sluiting van beurzen en tentoonstellingen. Dit schaadt de planningszekerheid voor Koelnmesse en de deelnemers aan de beurzen in Keulen tot ver buiten de reikwijdte van de huidige scenario’s. Met deze vroege aankondiging wil Koelnmesse haar exposanten en bezoekers planningszekerheid geven.

De beslissing om de volgende editie van photokina pas in mei 2022 te organiseren, werd genomen met het oog op verschillende factoren: Zelfs vóór het verschijnen van het coronavirus was de beeldvormingsmarkt al onderhevig aan sterk dynamische bewegingen. Deze trend komt nu in een stroomversnelling en moet worden meegenomen in plannen voor de komende fotokina. Daar komt nog bij dat de middelen van onze klanten in 2021 al zwaar onder druk staan ​​- als gevolg van algemene economische trends en opnieuw geplande evenementen op de wereldwijde beurskalender. De oriëntatie richting 2022 geeft alle betrokkenen voldoende tijd om de volgende fotokina te ontwerpen met het oog op de behoeften van de markt, onze exposanten en bezoekers.

Kai Hillebrandt, voorzitter van de Photo Industry Association [Photoindustrie-Verband e.V. (PIV)]: “Het spreekt voor zich dat PIV volledig achter de beslissing van Koelnmesse staat om photokina 2020 te annuleren. De gezondheid van exposanten en bezoekers heeft momenteel de hoogste prioriteit. Als conceptuele sponsor van photokina zullen we ons uiterste best doen om de Koelnmesse te assisteren bij de planning van de volgende editie van photokina. ”