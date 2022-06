Photography meets Science and the City

terug

In 2022 is Leiden de European City of Science (www.leiden2022.nl) met tal van evenementen op het gebied van wetenschap, kennis, kunde en kunst. In dat kader worden op 11 juni met een uniek symposium fotografie en wetenschap met elkaar verbonden. Organisatoren zijn de Universiteit Leiden, de Fotobond en de Leidse Amateur Fotografen Vereniging, die beide dit jaar hun 100-jarig jubileum vieren. Zij verwelkomen (amateur)fotografen, wetenschappers en fotografiestudenten en natuurlijk verder iedereen die is geïnteresseerd in fotografie.

Foto Wim van Egmond

Het symposium wordt gehouden in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden, Cleveringaplaats 1. Aanvang: 10 uur. Dagvoorzitter is de alom bekende fotografe en presentatrice Sacha de Boer, die ook haar eigen werk laat zien.

Twee invalshoeken

Fotografie en wetenschap wordt op twee manieren met elkaar verbonden. In de eerste plaats de fotografie als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek: Wat is er wetenschappelijks aan fotografie?

Daarover vertellen Jos Jansen (documentair fotograaf van mens, wetenschap, technologie en natuur), Mattie Boom (conservator fotografie van het Rijksmuseum met bijzondere aandacht voor de historie van de amateurfotografie in Nederland), en kunsthistorica Helen Westgeest en conservator Fotocollecties Maartje van den Heuvel, beiden van de Universiteit Leiden.

De tweede invalshoek is de toepassing van de fotografie in de wetenschap. Dit wordt uiteengezet door Wim van Egmond en Tiemen Cocquyt (Rijksmuseum Boerhaave Leiden) met een presentatie over microfotografie en een demonstratie van de microscopen die Anthonie van Leeuwenhoek in de 17de eeuw gebruikte. Lex Scheers en Johan van Kuilenburg (Werkgroep Leidse Sterrewacht) laten bijzondere beelden van de astrofotografie zien.

Ook bijzondere fotografische uitingen

Daarnaast is er aandacht voor bijzondere fotografische uitingen, zoals straatfotografie, waarover autonoom fotograaf Tom Meerman vertelt, en een presentatie over stereofotografie door Dennis Boersma. De winnaar en genomineerde van het International Photo Festival Leiden Jesper Boot en Roosje Verschoor laten geënsceneerde fotografie zien. Maar er is meer: Deelnemers kunnen een workshop smart phone fotografie volgen of zich laten rondleiden langs de unieke fotocollectie van de Universiteit Leiden.

Als komisch intermezzo stelt Fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg actuele ontwikkelingen in een bijzonder daglicht. De dag wordt afgesloten met een presentatie door Sacha de Boer over haar reizen waarbij ze de gevolgen van de klimaatverandering in beeld brengt.

Tevens zijn er stands van fotoboeken en fotografie-artikelen en is een selectie van 100 jaar fotocamera’s te bewonderen. In de Kunstgang van het Lipsiusgebouw zijn foto’s van het project ‘Kennis in de wijken’ van de European City of Science (ECS) te zien. Het betreft 22 foto’s van Leidenaren die iets bijzonders laten zien over hun kennis, wetenschap, kunde of kunst; ze zijn het afgelopen half jaar gemaakt in het kader van de ECS-evenementen.

Deze dag in het Lipsiusgebouw van de universiteit kost slechts € 15.

Aanmelden en uitgebreide informatie over het programma, de sprekers en de presentaties is te vinden op www.lafv.nl/symposium.