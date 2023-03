Photo31 Workshop Storytelling Anaïs López

terug

In deze workshop laat Anaïs López je zien hoe storytelling werkt aan de hand van een aantal van haar recente projecten. Al reizend door haar werk reikt ze de bouwstenen/ingrediënten aan die je nodig hebt om je verhaal te vertellen en leert je anders kijken naar de wereld. Ze licht ook toe hoe ze zo’n project naar het publiek brengt.

© Anaïs López

In het tweede deel van de workshop zal er met de groep worden gekeken hoe jij je eigen verhaal naar het volgende niveau kan brengen. Aan de hand van het besproken model in de ochtend gaat de groep hun eigen projecten verder ontwikkelen. Dit is een workshop van 1 dag, inclusief lunch, op de locatie van het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8, Amersfoort. Er is ruimte voor maximaal 9 deelnemers.

© Anaïs López

15 maart 2023 Prijs: €200,- inclusief lunch.

Wacht niet te lang want er zijn nog maar een paar plekjes beschikbaar!

Voor meer info en aanmelden: https://photo31.nl/agenda/anais-lopez-workshop/