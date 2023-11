PHOTO31 organiseert New vision – On the edge

terug

Photo31 organiseert een tweede editie van de New vision fototentoonstellingen in de Amsterdamse kunstruimte Atelier K84. Tijdens de expositie On the edge zal van 1 december 2023 tot en met 13 januari 2024 werk van Aisha Zeijpveld en Anne Claire de Breij tentoongesteld worden.



© Aisha Zeijpveld en Anne Claire de Breij

On the edge

Met On the edge laten de twee kunstenaars fotografie zien die speelt met de werkelijkheid, op de grens van toegepast en autonoom werk. Ze hebben een opwindend oeuvre opgebouwd met conceptuele portretten en stillevens, mede dankzij hun langdurige samenwerking met het Volkskrant Magazine. Ook menig theateraffiche komt uit hun koker.

Door voor de 2023 editie te kiezen voor twee autonome kunstenaars, die bij het maken van werk in opdracht hun eigen artistieke signatuur op een overtuigende manier weten te behouden, beoogt Photo31 een gesprek op gang te brengen. Met deze maar ook met andere fotografen, om uit te wisselen wat de ervaringen zijn en waarom werk in opdracht waarvoor je bijna carte blanche krijgt zo veel voldoening geeft.

Over Aisha Zijpveld

Aisha’s werk wordt op verschillende plekken geëxposeerd, onder andere in het Scheepvaart museum, museum Rietveldpaviljoen De Zonnehof en op de Internationale Fotobiënnale Oostende. Met haar werk ontving ze diverse nominaties waaronder voor de SO Award, ADCN awards en de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize. Als gastspreker op Offset Design Festival in London en Dublin trekt Aisha een internationaal publiek. Daarnaast geeft ze les op AKI ArtEZ Academy of Art & Design in Enschede.

Over Anne Claire de Breij

Van Anne Claire verscheen afgelopen zomer haar tweede fotoboek ‘The Mukade And The Mountain’, dat tevens t/m 31 december te bewonderen is in het Stedelijk Museum vanwege zijn nominatie voor ‘De Best Verzorgde Boeken’. Het boek toont werk dat is gemaakt tijdens een artist in residency in Japan. De geënsceneerde portretten en stillevens zijn geïnspireerd op Japanse legendes, traditionele rituelen en volksverhalen. In haar eerder uitgebrachte boek Dutch Champions (2013), doorkruist ze heel Nederland om een ode te brengen aan de Nederlands kampioen in al haar verschijningsvormen. Het boek is een bundeling van (on)bekende en soms ondergewaardeerde Nederlandse kampioenen, zoals de Nederlands kampioen scrabble of grasparkieten kweken.



PHOTO31

Photo31 beoogt met al haar activiteiten een podium te bieden aan talent, volgers bekend te maken met het werk van de groten der aarde op het gebied van de fotografie en mensen met een voorliefde voor visuele media te verbinden en te inspireren.

NEW VISION is een initiatief van de Photo31 curatoren Ioana Cobzaru en co-curator Astrid Verhoef en is georganiseerd in samenwerking met Atelier K84.

Over Ioana Cobzaru

Ioana Cobzaru, hoofdcurator bij Photo31 en beeldend kunstenaar, maakt in het samenstellen van tentoonstellingen gebruik van haar eigen ervaringen als fotograaf en zoekt de samenwerking en de wederzijdse inspiratie op in het contact met de kunstenaars. Ioana heeft ervaring met het organiseren van (internationale) fotografie events. Ze heeft onlangs als gastcurator op het Bucharest Photofest 2023 de Nederlandse documentaire fotografie onder de aandacht gebracht middels een expositie en paneldiscussie genaamd ‘Dutch Perspectives in Documentary Photography’.



Over Astrid Verhoef

Astrid Verhoef is fine art fotograaf en is bij Photo31 actief als curator en eindredacteur. Haar werk laat zich vooral kenmerken door het geënsceneerde karakter in een natuurlijke omgeving en de bijna minimalistische beeldtaal die grenst aan het surrealisme. De fotografie van Astrid Verhoef is internationaal zowel bekroond als tentoongesteld en is onderdeel van de collectie van de Société Nationale des Beaux-Arts in Parijs. Daarnaast heeft zij exposities van Nederlandse fotografie georganiseerd voor Photoville New York, International Photo Festival Leiden en Sirius Gallery in Tokyo.



Over Atelier K84

Atelier K84 is een cultureel initiatief in een inspirerende multifunctionele kunstruimte in het hart van Amsterdam. Creëren, ontmoeten en verbinden voeren de boventoon. Laagdrempelig, sociaal, verrassend en uitnodigend. Atelier K84 beoogt op deze prachtige locatie doorlopend afwisselende (foto-)exposities te organiseren. Door eigen kwaliteitsprogrammering, maar ook via (tijdelijke) samenwerkingen met aansprekende galeries of kunstinstellingen. Opgezet als een uitnodigende ‘proeftuin’ voor aanstormend talent, afgewisseld met exposities van meer gevestigde namen.



Praktische informatie

Data. 1 december 2023 – 13 januari 2024

Vernissage: zaterdag 2 december 16:00 uur



Vrijdag en zaterdag 12-18 uur, en op afspraak via info@photo31.nl

Adres:

Atelier K84

Keizersgracht 84h

1015 CT Amsterdam