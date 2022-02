Photo31 organiseert voor de tweede keer een webinar vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam. Naar aanleiding van zijn expositie zitten we aan tafel met Vincent Mentzel. Te midden van zijn indrukwekkende beelden heeft gastheer Robert Theunissen een diepgaand gesprek met Vincent over zijn werk, achtergrond en bijzondere ervaringen.

Van Vincent Mentzel kunnen we met een gerust hart zeggen dat hij tot de meest beeldbepalende fotografen van Nederland behoort. Hij gaf letterlijk het nieuws vorm als fotojournalist en reisde de wereld rond om politieke en andere gebeurtenissen vast te leggen. Bijna veertig jaar lang was Mentzel de staffotograaf van NRC Handelsblad. Hij deed in beeld verslag van het binnenlandse en buitenlandse nieuws en maakte vele reisreportage in onder meer Iran, Portugal, Tibet, Suriname en China. Hij ontving vele onderscheidingen, waaronder de eerste prijs in de categorie ‘Nieuws’ van de World Press Photo. Ook was hij tweevoudig winnaar van de Zilveren Camera.

Het webinar is gratis en er is ruimte voor vragen aan Vincent via de live chatfunctie.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

