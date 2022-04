Op deze 36ste editie van Photo31 is kunstfotograaf Kaat Stieber te gast. Ze staat bekend om fotografie die modern surrealisme schijnbaar moeiteloos vermengt met kunst uit de Nederlandse renaissance.

Met haar befaamde ervaring als kostuumontwerper in de internationale theaterwereld, getuigen haar foto’s van een scherp cultureel bewustzijn en vakmanschap. Elke foto bouwt zij haast schilderachtig op, waarbij ze zelf handmatig kostuums, decors en achtergronden maakt. Naast vele andere onderscheidingen en prijzen won Kaat in navolging van onder meer Erwin Olaf, Paul Huf en Anton Corbijn, de ‘Grote Paul’ Award voor haar gehele oeuvre. Ze heeft ook de Kaat Stieber Academy opgericht, waar ze haar specifieke beeldtaal en manier van werken deelt in een uitgebreid aanbod van masterclasses. Fotocoach Pieter van Leeuwen zit met haar aan tafel voor een goed gesprek over haar fotografie, inspiratie en werkwijze.

Het webinar is gratis en er is ruimte voor vragen aan Kaat via de live chatfunctie.

Gratis Webinar op 11 mei 2022

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

Deelname is gratis.

