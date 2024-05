Photo31 met Kadir van Lohuizen

terug

Photo31 houdt een webinar met live chat met Kadir van Lohuizen op woendag 8 mei om 20:00 uur over zijn jongste project Food For Thought.

Voor zijn jongste project, ‘Food For Thought’, reisde Kadir van Lohuizen de wereld rond en documenteerde de voedselindustrie: van hypermoderne zaadveredeling en gigantische opslagloodsen tot verticale boerderijen en slachterijen. Van de havens van Rotterdam en Amsterdam tot de cargoterminals van Schiphol.

Vele projecten leidden tot indrukwekkende boeken, zoals ‘Rivieren en Aderen’ en ‘Diamond Matters, the Diamond Industry’ dat internationaal is uitgebracht en werd erkend met een World Press Photo Award. Hij documenteerde de gevolgen van orkaan Katrina en voor ‘Wasteland’ onderzoekt hij hoe afval beheerd wordt in megasteden als Jakarta, Tokio, Amsterdam, São Paulo en New York. Hij maakte daarbij gebruik van fotografie, video, dronebeelden en audio. Voor ‘Wasteland’ ontving hij in 2018 de allereerste World Press Photo Prize in de categorie Milieu.



Kadir van Lohuizen weet ons altijd te raken door de aandacht te vestigen op belangrijke en vaak onderbelichte onderwerpen, wereldproblematiek en menselijk gedrag. Photo31 interviewt hem te midden van zijn huidige expositie in het Scheepvaartmuseum. Bij het gesprek komen ook andere aspecten van zijn indrukwekkende carrière aan de orde.





Kadir is aanwezig in de live chat van dit webinar op 8 mei a.s.! Aanmelden (gratis) via https://photo31.nl/agenda/kadir-van-lohuizen