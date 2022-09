Photo31 met Jan Dirk van der Burg

terug

Op deze maar liefst 40ste editie van Photo31 zitten wij aan tafel met de huidige fotograaf des vaderlands: Jan Dirk van der Burg. Te midden van zijn expositie ‘Typisch Nederland’ in het Nederlands Fotomuseum praat hij een uur lang met fotocoach Diana Bokje van Photo31 over fotografie, de karakteristiek van onze cultuur, het belang van humor en de betekenis van het schijnbaar alledaagse.

© Jan Drik van der Burg

Al vier jaar lang is hij Ambassadeur van de Nederlands Fotografie en probeert hij het publiek bewuster naar de fotografie te laten kijken. Hij is vooral bekend vanwege zijn ironische benadering tot onze (beeld)cultuur en zijn droge documentaire stijl. Hij publiceerde o.a. het succesvolle fotoboek ‘Olifantenpaadjes’, een optimistische aanklacht tegen landschappelijke misstanden en een ode aan de kortste weg van A naar B. In samenwerking met Marcel van Roosmalen verscheen in 2021 het boek “Nederland onder het Systeemplafond”. Zelf omschrijft zijn werk wel eens als “droogklotige flitsfotografie” waarbij hij zijn onderwerpen zo sec mogelijk vastlegt en humor een belangrijk stijlmiddel is. Jan Dirk is ook al jaren Pandist, geuzennaam voor de bewuste Fiat Panda rijder.

De laatste periode van zijn ‘ambtstermijn’ valt samen met zijn eerste museale solo-expositie in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, waarbij ook een nieuw fotoboek verschenen is. Beide heten ‘Typisch Nederland’ en zijn een vervolg op het gelijknamige populaire beeldverslag dat hij ruim twee jaar voor NRC produceerde.

In zijn zoektocht naar de Hollandse volksaard heeft hij Nederland ‘helemaal plat gefotografeerd’, schrijft hij in de inleiding van zijn boek, dat bijna duizend foto’s bevat.

Programma: Gratis Webinar op 5 oktober 2022

Aanvang Webinar om 20:00 uur

