Photo31 met Jan Banning

Op woensdag 6 juli is niemand minder dan autonoom fotograaf Jan Banning te gast bij Photo31. Van sociaal-politieke onderwerpen tot innemende portretten, fotografie die raakt, onthult en geen kijker onberoerd laat. Interviewer Robert Theunissen ontmoet Jan Banning in zijn studio voor een bijzonder gesprek over zijn werk en ervaringen. Een gesprek dat je niet wilt missen met krachtige beelden die nog lang op ons netvlies en in onze gedachten zullen achterblijven. Het webinar is gratis en Jan is aanwezig in de live chat. Dus heb je altijd al iets aan hem willen vragen, dan is dit je kans!

© Jan Banning, Malavi

In werk van Jan Banning staat de sociaal-politieke omgeving centraal en gaat het vaak om onderwerpen die binnen de kunsten moeilijk in beeld te brengen zijn. Voor zijn portretten plaatst Jan de onderwerpen die voortkomen uit zijn privéleven in een grotere maatschappelijke context. Een ander aspect dat vaak terugkomt in Bannings werk is activisme. In de loop van de tijd is dat sterker geworden: hij stelt zich niet langer tevreden met het documenteren van misstanden en onrecht, maar probeert met zijn kunstwerken concrete veranderingen teweeg te brengen, zoals in het geval van het boek (en de tentoonstelling) ‘The Verdict: The Christina Boyer Case’ (Het oordeel: De zaak Christina Boyer’), dat hij omschrijft als een kunstwerk.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

