Photo 31 met Eddo Hartmann

Op deze 41ste editie van Photo31 zitten wij aan tafel met Eddo Hartmann.

Hij is onder meer bekend van zijn indringende serie “Setting the Stage”, waarvoor hij tussen 2014 en 2017 vier keer naar Noord-Korea reisde. Hartmann mocht er onder strenge begeleiding en bij hoge uitzondering foto’s maken en geeft ons met zijn beelden een boeiende en soms angstaanjagende kijk in een van de meest mysterieuze landen ter wereld. In 2020 valt hij in de prijzen bij de SO Award van Dupho met “Collective Landscape” en momenteel is zijn werk onderdeel van de expositie “Ouders” in Fotomuseum Den Haag. Photo31 zit een uur lang met hem aan tafel voor een goed gesprek, natuurlijk vergezeld van prachtig beeldmateriaal van Groningen tot Noord-Korea.

Gratis Webinar op 2 november 2022

Het webinar is gratis en er is ruimte voor vragen aan Eddo via de live chatfunctie.

Programma:

Link voor inloggen via e-mail / Eventbrite uiterlijk om 19:00 uur Webinar open voor inloggen vanaf 19:45 uur Aanvang Webinar om 20:00 uur Einde uiterlijk 21:30

Wees er snel bij en meld je aan!

Deelname is gratis.