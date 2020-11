next

Op 1 november is het nieuwe nationale fotoplatform PHOTO31 gelanceerd. Bij PHOTO31 kunnen fotografen in elk stadium van hun carrière, maar ook galeriehouders, kunstverzamelaars en mensen met liefde voor fotografie, in een ontspannen omgeving hun passie en kennis delen en vergroten, inspiratie opdoen, contacten leggen en hun netwerk uitbreiden.

Activiteiten

PHOTO31 organiseert de volgende activiteiten en evenementen op steeds wisselende locaties, van Den Helder tot Maastricht.

Interviews met vooraanstaande fotografen in theaters en online;

Publicaties van inspirerend werk; online en in print;

Lezingen door fotografen en kopstukken uit de culturele sector;

Educatieve colleges waarin fotografie in kunsthistorisch perspectief wordt geplaatst;

Portfolioreviews: een staf van coryfeeën uit de fotografie bespreekt portfolio’s van fotografen en geeft advies over hoe zij er meer succes mee kunnen krijgen en een groter publiek bereiken;

Loopbaan- en projectbegeleiding voor fotografen

Symposia, bijvoorbeeld over het maken en uitgeven van fotoboeken, personal branding of het incorporeren van nieuwe media in de workflow van de fotograaf;

Netwerkdagen voor fotografen;

Fotografendiners.

Eerste activiteit

PHOTO31 zal van start gaan middels een interview met fotograaf Anaïs Lopez. Het is opgenomen in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam en wordt op YouTube vertoond, waarbij zij live aanwezig zal zijn om via de chatfunctie vragen van het publiek te beantwoorden.

Ontstaansgeschiedenis

PHOTO31 is een uitbreiding van het platform PHOTO020 dat sinds 2018 bijeenkomsten en activiteiten organiseert in Amsterdam. Door de snelle groei van het netwerk, het toenemend aantal enthousiaste bezoekers en de grensoverschrijdende mogelijkheden van video op internet, werd het hoog tijd om aan de behoefte van het publiek tegemoet te komen en PHOTO020 op te schalen tot een platform met landelijke bereik.

Team

Het team van PHOTO31 bestaat uit fotografen en culturele ondernemers met decennialange ervaring op het gebied van fotografie, onderwijs, marketing en redactie. De huidige teamleden zijn: Barend Houtsmuller (fotograaf, initiator), Astrid Verhoef, (fotograaf), Carolien Beekman (fotograaf), Anna Witkowska (fotograaf), Peggy van Mosselaar (fotograaf, coördinator van de Rotterdamse afdeling), Robert Theunissen (cultureel ondernemer).

www.photo31.nl