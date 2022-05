Met deze 37ste editie gaat Photo31 voor het eerst sinds lange tijd weer het theater in. Fine Art fotograaf Dindi van der Hoek schuift op het podium aan tafel bij Diana Bokje, voor een goed gesprek en natuurlijk vele mooie beelden op groot scherm.

Dindi van der Hoek staat bekend om haar unieke en zeer onderscheidende fotografisch ‘water’ oeuvre. Het fotograferen van waterspiegelingen zijn de belangrijkste basis geworden van haar visuele beeldtaal. Als kijker wordt je deelgenoot van surrealistische beelden die een bepaalde verwarring opwekken en uit een andere wereld lijken te komen.

Dindi wordt vertegenwoordigd door ARWE Gallery in Gouda, Sille Galerie in Oudewater en Pulchri Studio in Den Haag. Daarnaast is ze initiatiefneemster van het kunstenaars collectief ArtNomaden waarmee ze onafhankelijk tentoonstellingen organiseert met een zielsverwante groep kunstenaars uit Nederland en Belgie. Haar werk is nationaal en internationaal tentoongesteld en gepubliceerd.

datum 19 mei 2022

Locatie: Music Art Centre MAC – Gouda Studio’s – Oosthaven 12 – Gouda

Zaal Gouda Studio’s open vanaf 19:45 uur

Interview: 20:00 – 21:00 uur

Vragen uit publiek: 21:00 – 21:15 uur

Drankje na afloop mogelijk

Wees er snel bij en meld je aan!

Kaartjes kosten €12.50 per stuk.

Wees er snel bij en meld je aan!

https://photo31.nl/agenda/dindi-van-der-hoek/