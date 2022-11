Photo31 expositie New Vision

terug

Het Nederlands fotografie-platform Photo31 organiseert in samenwerking met onafhankelijk curator loana Cobzaru haar eerste fysieke fine art fototentoonstelling in de Amsterdamse kunstruimte Atelier K84. Tijdens de expositie ‘New Vision’ zal in december en januari het werk van zes inspirerende hedendaagsekunstenaars tentoongesteld worden.

Groep exhibition New Vision organized by Photo31. Curated by Ioana Cobzaru in cooperation with photo31 curators Anna Witkowska and Astrid Verhoef. on show at Atelier K84 in Amsterdan, 2 December 2022 – 14 January 2023. image by © Mare Veen.

De expositie NEW VISION verkent in verschillende beeldtalen de huidige staat van de fine art fotografie en toont hoe de kunstenaars bijdragen aan stimulerende beeldcommunicatie in de roerige tijd waarin we leven. NEW VISION is vanaf vrijdag 2 december 2022 t/m 14 januari 2023 te bewonderen in de prachtige ruimte van Atelier K84 aan de Keizersgrachtin Amsterdam. De deelnemende kunstenaars zijn: Christine Mooijer, Christian Arts, Frijke Coumans, Heleen Haijtema, Mare Veen en Olivier van Hartingsveldt.

Pioniers van nu

NEW VISION is de naam voor de collectie van beeldende inzichten die Photo31 in haar tentoonstelling samenbrengt entoont de innovatieve staat van de beeld-makende mens. NEW VISION geeft hoop en biedt nieuwe perspectieven aan het medium van fotografie.

In een tijd waarin beeldcultuur de boventoon voert zijn dit volgens Photo31 de pioniers die zich weten te onderscheiden van de schijnbaar eindeloze stroom aan beelden die ons dagelijks prikkelen.

Photo31

Photo31 beoogt met al haar activiteiten een podium te bieden aan talent, volgers bekend te maken met het werk van degroten der aarde op het gebied van de fotografie en mensen met een voorliefde voor visuele media te verbinden en te inspireren.

NEW VISION is een initiatief van Photo31 curatoren Astrid Verhoef en Anna Witkowska en is samengesteld en georganiseerd in samenwerking met onafhankelijk curator loana Cobzaru en Atelier K84.

Over loana Cobzaru

loana Cobzaru, onafhankelijk curator en beeldend kunstenaar, maakt in het samenstellen van tentoonstellingen gebruik van haar eigen ervaringen als fotograaf en zoekt de samenwerking en de wederzijdse inspiratie op in het contact met dekunstenaar. loana heeft ervaring met het organiseren van (internationale) fotografie events en exposeert periodiek haar eigen beeldende werk. Naast NEW VISION werkt zij op dit moment aan een gecureerde expositie van hedendaagse kunst, waaronder fotografie, die te zien zal zijn tijdens Brussel Art Fair (25-27 november).

Over Atelier K84

Atelier K84 is een cultureel initiatief in een inspirerende multifunctionele kunstruimte in het hart van Amsterdam. Creeren, ontmoeten en verbinden voeren de boventoon. Laagdrempelig, sociaal, verrassend en uitnodigend. Atelier K84 beoogt op deze prachtige locatie doorlopend afwisselende (foto-)exposities te organiseren. Door eigen kwaliteitsprogrammering, maar ook via (tijdelijke) samenwerkingen met aansprekende galeries of kunstinstellingen. Opgezet als een uitnodigende ‘proeftuin’ voor aanstormend talent, afgewisseld met exposities van meer gevestigde namen.

Expositie: Vernissage: Openingstijden: Locatie:

2 december 2022 – 14 januari 2023

3 december 2022: 16-19 uur

Vrijdag en zaterdag 12-18 uur, en op afspraak via info@photo31.nl Keizersgracht 84h, 1015 CT Amsterdam