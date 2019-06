De Photo020 avond biedt de presentatie en interview Aan tafel met Hans Withoos met projecties op groot scherm. Daarna volgt een netwerkborrel en gratis portfolio reviews met galeriehouders Feiko Koster (Eduard Planting Gallery) en Anita Neve (Anita Neve Gallery). De avond begint met een optioneel fotografen diner.

Hans Withoos is succesvol fotograaf in de internationale modewereld van Brazilië tot Spanje, Italië, de Verenigde Staten en Marokko. Tevens is hij zeer productief in zijn autonome werk en staat bekend als ‘fotografisch schilder’ die zijn werken laag voor laag opbouwt en letterlijk met nieuwe media schildert. Zijn fotografie wordt gekenmerkt door kleurrijke beelden vol fantasie, met een excentrieke esthetiek. Hij laat zich inspireren door onder meer de klassieke oudheid, de barok, de art nouveau en het surrealisme. Soms blijft hij dicht bij zijn oorspronkelijke bron, andere keren kiest hij een bepaald detail, kleur of compositie. Voor de serie ‘Withoos meets Withoos’ heeft de fotograaf stillevens en stadsgezichten van zijn beroemde voorvader Matthias Withoos samengevoegd met eigentijdse, surrealistische beelden. Door het toevoegen van bloemen, vissen, vogels en modellen komen schilderijen tot leven.

Hans geniet internationale bekendheid en maakte spraakmakend werk voor balletgezelschap Introdans en Stichting Orange Babies. Recent is het boek ‘Photographic Paintings’ verschenen met een overzicht van het veelzijdig en kleurrijk oeuvre dat de fotograaf in 30 jaar heeft opgebouwd.

Tijdens de netwerkborrel zitten er 4 prominenten uit het vakgebied klaar voor portfolio reviews. Dit keer zijn dat galeriehouder Feiko Koster (Eduard Planting Gallery), fine art fotograaf Aleksander Willemse, galeriehouder Anita Neve (Anita Neve Gallery) en portretfotograaf & installatie kunstenaar Peter van der Meer.

Programma:

Het Fotografendiner waar je voor een aantrekkelijke prijs geniet van een 2- of 3-gangen menu – Aanvang 17:30 uur

‘Aan tafel met… Hans Withoos’ een interactief interview en gesprek in Theater Vrijburcht – Aanvang 20:00 uur – Toegang is gratis

Portfolioreviews & netwerkborrel in de ontspannen omgeving van Café Vrijburcht – Aanvang 21:30 uur – Toegang is gratis

De avond is gratis. Het diner kost € 19,00 / € 23,25

Woensdag 10 Juli 2019

20:00-22:15

Gratis toegang

Theater & Café restaurant Vrijburcht

Jan van Olphert Vaillantlaan 159

Amsterdam – IJburg