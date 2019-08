Al snel na de uitvinding van de fotografie in de 19e eeuw ontstaat bij de fotografen de drang om niet slechts de werkelijkheid vast te leggen, maar de concurrentie aan te gaan met de beeldende kunst. Expositie in Gemeentemuseum Den Haag, ook wel het Kunstmuseum Den Haag.

In Nederland nemen de zogenaamde picturalisten de thematiek en composities over van de schilderkunst. Zij keken zowel naar de zeventiende-eeuwse genrekunst als naar de landschappen van de Haagse School. Het is dit picturalisme waartegen Piet Zwart zich later met zijn Nieuwe Fotografie afzet. Maar de scheidslijn tussen de beide stromingen in Nederland is niet zo scherp als lang wordt gedacht. De typische kenmerken van de Nieuwe Fotografie, zoals verrassende uitsnedes, geometrische composities en bewegingsonscherpte werden al eerder door kunstfotografen toegepast. De tentoonstelling Fotografie wordt Kunst. Photo-Secession in Holland vertelt het verhaal van deze vroege Nederlandse kunstfotografie en laat zien dat het onderscheid tussen picturalisme en Nieuwe Fotografie geen harde grens is, maar een graduele overgang.

Fotografen in de tentoonstelling:

Emmy Andriesse, Louis Apol, Barend Arendsen, Toni Arens-Tepe, Henri Berssenbrugge, Eva Besnyö, Adriaan Boer, George H. Breitner, Paul Citroen, Bernard Eilers, Truus Haasbroek-Tessels, Johan Huijsen, Johan Huijsser, Ernst Loeb, C. Lous, Jacob Merkelbach, G. Middendorp, Charles E. Mögle, Jan van der Pant, Richard Polak, Abraham Weinberg, Willem Witsen, Franz Ziegler, Piet Zwart, Berend Zweers.

De tentoonstelling komt tot stand dankzij intensieve samenwerking met de Universitaire Bibliotheken Leiden en toont werken uit de fotocollectie van het voormalige Prentenkabinet van de universiteit, voornamelijk vintage prints, waarvan een groot deel nooit eerder te zien is geweest. Sinds de oprichting van Fotomuseum Den Haag in 2002 toont het museum regelmatig werk uit deze collectie, een van de belangrijkste collecties op het gebied van fotografie in Nederland. Zo werd in 2003 een retrospectief van Emmy Andriesse gezamenlijk gemaakt en toonde het Fotomuseum in 2010 de parels uit de collectie in Fotografie! Een Bijzondere Collectie van Universiteit Leiden.

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie, samengesteld en ingeleid door Maartje van den Heuvel, conservator fotografie Universitaire Bibliotheken Leiden (WBOOKS, € 24,95).

7 september – 8 december 2019 In het Gemeentemuseum Den Haag