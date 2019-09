De vijfde editie van het International Photo Festival Leiden (IPFL) vindt plaats van 9 tot en met 17 mei 2020. Ben je fotograaf en in de laatste vijf jaar afgestudeerd (BA of MA) aan een van de Europese foto-opleidingen? Meld je dan aan! De inschrijving start op 15 september en eindigt op 30 november 2019.

Het Internationaal Fotofestival Leiden (IPFL) biedt Europese fotografen een podium in de eerste fase van hun carrière als professionele fotograaf. Het IPFL creëert internationaal platform met een hoge publiciteitswaarde. De jury selecteert 20 fotografen die hun werk mogen tonen.

Het IPFL is een initiatief van de in 2013 opgerichte Stichting Talentvolle Fotografen en wordt om het jaar georganiseerd. Via een gratis toegankelijke openluchttentoonstelling wordt het werk van 20 geselecteerde IPFL-fotografen getoond. Eén van deze 20 wordt door de jury onder leiding van Wim van Sinderen – conservator Fotomuseum Den Haag – tot winnaar gekozen. Daarnaast kent het IPFL een publieksprijs.

Bezoek de website www.photofestivalleiden.com. Op de website kun je lezen hoe je je kunt aanmelden en wat de voorwaarden zijn om te kunnen deelnemen.

