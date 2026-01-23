Photo Caffee Boom: Nick Hannes
Een kritische lens op grote thema’s zoals maatschappij, migratie en urbanisatie …
Met een mix van subtiele humor, ironie en visuele metaforen richt Nick Hannes zich op grote maatschappelijke thema’s als migratie, urbanisatie en globalisering. Nick publiceerde verschillende fotoboeken, onder andere over de voormalige Sovjet-Unie (‘Red Journey’, 2009), de Middellandse Zee (‘Mediterranean. The Continuity of Man’, 2014) en Dubai (‘Garden of Delight’, 2018). In 2024 verscheen zijn jongste boek ‘New Capital’, een kritische documentaire over zes nieuwe hoofdsteden.
Dinsdag 17 februari 2026 – 20:00 uur (deuren 19:30 uur)
Kunstencentrum De Lezze, Noeveren 196, 2850 Boom
Routebeschrijving via google maps
Alle info op www.delezze.be/photocaffee
of stuur een email voor het reserveren van je plaats naar info@delezze.be