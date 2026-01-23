Photo Caffee Boom: Nick Hannes

terug

Een kritische lens op grote thema’s zoals maatschappij, migratie en urbanisatie …

Met een mix van subtiele humor, ironie en visuele metaforen richt Nick Hannes zich op grote maatschappelijke thema’s als migratie, urbanisatie en globalisering. Nick publiceerde verschillende fotoboeken, onder andere over de voormalige Sovjet-Unie (‘Red Journey’, 2009), de Middellandse Zee (‘Mediterranean. The Continuity of Man’, 2014) en Dubai (‘Garden of Delight’, 2018). In 2024 verscheen zijn jongste boek ‘New Capital’, een kritische documentaire over zes nieuwe hoofdsteden.

Waiting area for three-wheeler motorcycle taxis, locally known as keke napep, along Airport Road in Abuja, Nigeria. In the back is an unfinished housing estate. From the series NEW CAPITAL ©Nick Hannes.

Dinsdag 17 februari 2026 – 20:00 uur (deuren 19:30 uur)

Kunstencentrum De Lezze, Noeveren 196, 2850 Boom

