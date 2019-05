Photo020 viert deze maand haar éénjarig bestaan als platform voor fotografen en heeft met de gratis toegankelijke fotografie avonden een nieuwe markt aangeboord. Na een fotografendiner zit Photo020 ‘Aan tafel met’ een gastspreker en zijn er gratis portfolio reviews. Vrijwel iedere editie trekt volle zalen. Dit succes is voor de organisatie reden tot uitbreiding van haar activiteiten en een verbreding van het podium dat Photo020 aan fotografen wil bieden.

In het eerste jaar zijn klinkende namen als Govert de Roos, Jenny Boot, Carla Kogelman en Ruud van Empel te gast geweest. Tijdens de interactieve avonden in Theater Vrijburcht op IJburg zijn niet alleen fotografen aanwezig, maar ook galeriehouders, uitgevers en serieuze belangstellenden.

De uitbreiding van Photo020 is recentelijk van start gegaan met het aanbod van masterclasses en workshops, met name gericht op verdieping van fotografisch werk, zoals de masterclasses ‘Van Doka tot Digi’ door Tom Meerman over de historie van fotografie en de workshop ‘Lightshaping’ van Brendan de Clercq. In juni vindt de workshop ‘Van Opname tot Afdruk’ plaats door Eduard de Kam in samenwerking met Van Duuren Media en Erik van der Hulst van Het Beeldgebouw.

Photo020- aan tafel met Jenny Boot – Andrea Roell

Vanaf mei 2019 biedt Photo020 ook online portfolio publicaties van veelbelovend talent. Fotografen kunnen zich hiervoor inschrijven via de website, maar worden ook gespot bij de gratis portfolio reviews en door onze vaste curatoren. Daar aan gekoppeld zal komend jaar een talentenjacht met bijbehorende expositie worden georganiseerd. Tegelijkertijd blijft de stichting de populaire avond edities organiseren, in nauwe samenwerking met aansprekende namen uit de Nederlandse fotografie.

Photo020 is een initiatief van Barend Houtsmuller (fotograaf) en Erik van der Hulst (Het Beeldgebouw). Houtsmuller: “Uit ervaring als professioneel fotograaf weet ik hoe belangrijk het is om op een laagdrempelige manier met collega’s te kunnen sparren over het werk en de kansen in de markt.. Het is verrassend te merken hoe groot deze behoefte is en de bereidwilligheid om samen hiervoor een programma van hoge kwaliteit te ontwikkelen”