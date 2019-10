next

Op woensdag 6 november is de 10de editie van de Photo020 avond in Theater & Café restaurant Vrijburcht in Amsterdam. Tijdens de Photo020 avond wordt Merlijn Doomernik geïnterviewd door Robert Teunissen, bekend van Shutr.

Merlijn Doomernik (1975) heeft bijna héél bekend Nederland voor zijn lens gehad. We kennen hem vooral van zijn fotografie voor de meeste grote kranten van Nederland, Filosofie Magazine en de Groene Amsterdammer. Merlijn is ook bekend vanwege zijn werk voor de VPRO (o.a. Zomergasten) en van verschillende platenhoezen en boekcovers van bijvoorbeeld Sunny Bergman en Joost Zwagerman.

Met de serie ‘Meisjes van de Goede Herder’ heeft Merlijn de eerste prijs gewonnen in de categorie ‘Personen in het nieuws (serie)’ van de Zilveren Camera’s, de belangrijkste Nederlandse prijzen voor fotojournalistiek. Doomernik portretteerde bejaarde vrouwen die als jonge meisjes dwangarbeid moesten verrichten in de kloosterorde Zusters van de Goede Herder.

Elke foto die hij maakt is een verhaal op zich; omgeving, geportretteerde en zijn kenmerkende gebruik van licht komen samen in de foto, vaak met een kleine knipoog van de fotograaf. Ook al lijkt er meestal een plan aan zijn beelden ten grondslag te liggen, doorgaans improviseert Merlijn wat in een beperkte tijd met de toevalligheden die locatie en onderwerp met zich meebrengen.

Merlijn studeerde fotografie aan de KABK Den Haag en werkt o.a. voor NRC en Trouw. HIj viel meerdere malen in de prijzen bij The European Newspaper award.

www.photo020.nl