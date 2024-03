Pf#1 over Zilveren Camera

terug

Het eerste nummer van Pf Fotografie Magazine is uit en brengt winnaars van de Zilveren Camera. Wij brengen de winnaar Sakir Khader met zijn bijzonder reportage over de Palestijnen. Daarnaast interviewden we de prijswinnaars Mona van den Berg, Jelle Krings en Simone Wenth. Verder heeft Pf het hele jaar 2024 veel educatieve rubrieken. Lees het volledige redactioneel van de hoofdredacteur.

Pf Fotografie Magazine is jouw inspiratiebron en leerschool

Afgelopen jaar hebben wij met de uitgever een enquête gedaan onder de lezers van Pf Fotografie Magazine. Hieruit bleek dat er onder de lezers meer amateurfotografen waren dan professionele fotografen. Dit is niet verwonderlijk omdat het terrein van de fotografie niet meer uitsluitend die van de professional is. Daarbij komt dat de scheidslijn tussen de professional en de amateur steeds dunner is geworden. De amateurs onder de lezers zijn niet de ongeschoolde liefhebbers, maar zij blijken een uitgebreid arsenaal aan leerscholen hebben doorlopen. Op de lijst van gevolgde opleidingen konden we tientallen scholen, cursussen en workshops tellen. Onze amateurs en de professionals zijn over het algemeen goed geschoolde lezers. Zij gaan ook regelmatig naar fotomusea, fotogaleries en fotofestivals, de meesten veel vaker dan vier keer per jaar. En zij kopen regelmatig fotoboeken, en ook niet onbelangrijk, ze schaffen vaak nieuwe apparatuur aan.

De lezer van Pf is de doorwrochte kenner en beoefenaar van fotografie, die zijn eigen praktijk wil verdiepen door te lezen over de wereld van de fotografie, maar vooral door inspiratie en stimulatie van zijn eigen kunst. En daar wil Pf Fotografie Magazine dit jaar meer dan ooit in voorzien. Wij hebben voor 2024 een arsenaal aan rubrieken in het leven geroepen die kunnen functioneren als een doorlopende papieren workshop. Hierbij gaan wij uit van de gevorderde fotograaf die verdieping wil geven aan zijn of haar werk, vooral op het vlak van de creativiteit, maar ook op het vlak van de marketing en het creëren van zijn eigen fotografische weg.

Daarnaast introduceren we dit jaar bijzondere columns: Koos Breukel vertelt in zijn column over zijn ontmoetingen met fotografen, vergezeld van een portret in zijn studio. Rob Moorees ontleedt in elk nummer een iconische foto uit de historische collectie van het Nederlands Fotomuseum. En wie wil niet een snelcursus fotografie van de enige echte fotograaf des vaderlands? Jan Dirk van den Burg verzorgt met oprechte ernst en een vleugje humor een achtdelige cursus om topfotograaf te worden.

Dit eerste nummer staat in het teken van de Zilveren Camera, de nationale prijs voor fotojournalistiek. Wij brengen de winnaar Sakir Khader met zijn krachtige serie over het leven op de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast interviewden we de prijswinnaars Mona van den Berg, Jelle Krings en Simone Wenth.

In de sectie Fotocultuur hebben we twee artikelen die dieper ingaan op de relatie tussen democratie en fotojournalistiek. In deze tijden van oorlog is de fotojournalistiek, maar vooral de visuele verhalenvertelling een noodzakelijke informatiebron.

En wie nog een snelle camera wil aanschaffen bevelen we de Sony A9 III van harte aan. Ben je meer gericht op architectuur lees dan over de nieuw tilt-shift lenzen van Fujifilm.

Ton Hendriks