Pf zoekt debutanten AI voor Pf#6

Voor de rubriek Debuut zoekt Pf nieuwe fotoprojecten: een serie samenhangende foto’s die over een bepaald onderwerp gaan of een thema behandelen. Zend nu jouw fotoproject in voor Pf #6 van 2023. Het thema is Artificial Intelligence. Dus jouw serie moet met AI gemaakt zijn.

Studenten aan academies of fotoscholen of net afgestudeerden mogen inzenden maar ook autodidacten en amateurfotografen die een serieuze serie foto’s hebben gemaakt. Inzending staat open voor alle leeftijden, dus niet alleen voor jong talent. Bij de foto’s moet een korte projectomschrijving in goed Nederlands worden ingezonden en een korte informatie over de inzender. Wij zoeken professionele series, die een interessant thema hebben en een goed uitgewerkte esthetiek van de beelden. Inzending staat open voor alle abonnees van Pf. De redactie van Pf maakt uit de inzendingen een selectie van maximaal 4 series. De geselecteerde fotografen krijgen ieder een publicatie van de inzending over twee pagina’s. De projectomschrijving wordt erbij gepubliceerd. De redactie houdt zich het recht toe om zelf de beste foto’s van de serie te selecteren voor publicatie. Het onderwerp van de foto’s is geheel vrij.

Stuur een fotoserie in van minimaal 4 en maximaal 8 foto’s. Voeg daarbij de projectomschrijving naar redactie@pf.nl. De deadline van de inzendtermijn voor Pf #6 2023 eindigt op vrijdag 8 september 2023 om 18.00.

Voorwaarden Inzending: