In het kader van de Pf Webfolio: Sonja de Ridder

My Kingom; een doorlopende serie van portretten en stedelijke fotocollages.

Geïnspireerd door het boekje De onzichtbare steden van Italo Calvino, schrijf ik korte verhaaltjes. Deze dienen als basis voor de portretten en collages in deze serie. De verhaaltjes blijven daarna in de kast liggen. In loop van periode zie ik dat de portretten en de collages ieder op een eigen manier ontwikkelen. Vooral de collages zijn een zoektocht naar eigen stijl. Waarbij ik mijzelf in eerste instantie de ruimte gaf om iedere foto uit mijn verzameling te gebruiken. Ga ik nu doelgericht op pad om binnen een thema en architectuurstroming foto’s te maken. Waarbij architectuur stijlkenmerken en landmarks van een stad meehelpen een verhaal te vertellen. De laatste toevoeging aan de serie zijn -wat ik zelf liefkozend noem- de stadsbeestjes, waarbij ik mens en stad letterlijk in elkaar wil laten overgaan.

Sonja de Ridder

