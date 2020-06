In de rubriek Pf Webfolio: René Veenis, opdracht met Avedon als voorbeeld

Hieronder het project statement:

“Voor mijn 2e-jaars fotoschoolexamen was de opdracht te leren fotograferen volgens de methode van de Amerikaanse portret- en modefotograaf Richard Avedon. Zijn stijl typeert zich door zwart-witte beelden met een spierwitte achtergrond waardoor de aandacht naar het model gaat. Daarnaast was hij een fotograaf die zijn modellen menselijk fotografeerde door gewone mensen eerlijk te fotograferen. Hij werd daardoor gevraagd door de groten der aarde. Belangrijk voor hem waren ogen, handen en gelaatsuitdrukkingen. Ik wilde iets doen in relatie tot twee actuele zaken van vandaag de dag: De Covid-19, alsmede de discussie rondom blank en zwart. Mijn assistent kwam op het idee naar het Oosterpark in Amsterdam te gaan, omdat daar elke dag een doorsnede van de bevolking te vinden is. We spanden een groot wit laken aan de muziekkapel, heel toepasselijk met uitzicht op het Tropenmuseum, en spraken mensen aan of ze op de foto wilden. Bijna iedereen wilde graag op een foto. Avedon fotografeerde wat hij zag, en dat deden wij ook.” René Veenis

Opleiding: Statief, Utrecht