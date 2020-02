In het kader van Pf Webfolio: Martina Ketelaar.

Ús Pleats

Mijn serie Ús Pleats gaat over het platteland, waar ik ben opgegroeid. Ús Pleats betekent onze boerderij of onze plek. Vandaag de dag krijgt het platteland veel belangstelling. Dierenactivisme, het stikstofprobleem of de demonstraties op het Malieveld worden vaak gekoppeld aan het platteland. Daardoor wordt de indruk gewekt alsof het leven er alleen maar gaat over boeren met problemen. In mijn serie heb ik mij niet gericht op deze actualiteiten, maar juist op de onderliggende structuren. Deze komen veel minder aan bod in de media. Mijn werk gaat over de mensen in mijn omgeving. Ik ben mijn generatiegenoten gaan fotograferen in hun eigen levens. Zij zijn de toekomst in de agrarische sector.

Uiteindelijk is mijn project een antropologisch onderzoek geworden, waar ik mij heb gericht op de relatie tussen mens en landschap. Volgens mij is er altijd een verbinding tussen deze twee onderwerpen. In mijn fotografie probeer ik dat naar voren te laten komen en een realistisch beeld te geven van platteland. Zonder in clichés te vervallen. Dat was misschie wel de grootste valkuil in dit project. Het fotograferen voelde heel natuurlijk en vertrouwd. Tijdens het proces ben ik vooral afgegaan op mijn intuitie. Daarnaast kreeg ik veel inspiratie van de mensen die voor mijn camera verschenen. Zo vroeg Pierke of ik mee wilde om haar geiten uit te laten. Er ontstonden meer van dat situaties. Gebeurtenissen die ik van te voren nooit had kunnen bedenken. Door mijn achtergrond kreeg ik de kans op plekken te komen waar niet iedereen zomaar kan of mag komen. Dat bood mij de kans allerlei facetten van het boerenleven te fotograferen. In de serie heb ik vooral gekeken naar ongewone composities en een andere kijk op het boerenleven te geven. Een kijkje in mijn leven.

Martina Ketelaar

Martina Ketelaar deed Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie, 2020.

Instagram: www.instagram.com/martinaketelaar

Website: www.martinaketelaar.com