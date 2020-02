In het kader van de Pf Webfolio: Letty Staal

Het Collier

De fotoserie ‘Het Collier’ van Letty Staal bestaat uit portretten van jonge mannen met sieraden van zaden, bessen en kruiden. Het zijn prikkelende foto’s, dankzij de contrasten die erin besloten liggen. Zoals stoerheid versus kwetsbaarheid, de schoonheid van het afwijkende en vergankelijkheid, die ook het nieuwe begin in zich draagt.

Letty Staal is beeldend kunstenaar, beeldmaker en fotograaf. Zij maakt dromerig, romantisch werk, maar ‘een mooi plaatje’ mag het nooit worden. Haar foto’s hebben een rauw randje en er moet iets in haar werk gebeuren. Ze hebben altijd een extra laag, die een gevoel oproept van een aanraking, streling of een briesje. Ook vindt zij het belangrijk dat een foto of fotoserie een tegenstelling in zich heeft.

In ‘Het Collier’ roepen de harde zaden van de sieraden (kleefkruid, kaardebol, kogeldistel), die prikken in een gladde, zachte huid, een interessante emotie op. Ook wekken de kralen van zaad en vlierbessen de associatie op van verversing en verandering door nieuwe generaties. De stoere, krachtige lijven laten ook breekbaarheid zien. Bij het rijgen van het collier van vlierbessen kwam onbedoeld sap vrij. Zo ontstond een ander beeld dan gedacht. Een halssieraad dat de blauwrode parels doet wenen.

Letty Staal heeft de Amsterdamse Modeacademie Vogue gedaan, waarna zij naar de Kunstacademie in Kampen ging en afstudeerde in de richting schilderen. Zij woont in Zalk, midden in de natuur, die op een natuurlijke manier in haar werk terugkomt. Ze tovert haar tuin en vijver om tot een buitenstudio, waar ze haar modellen in een bijzonder daglicht zet. De zaden, bessen en bladeren in de sieraden, die de jonge mannen dragen, komen ook uit haar eigen tuin. Aardsheid versus cultuur is een veel voorkomend thema in haar foto’s. Tegelijk laat ze met haar werk zien dat mode, cultuur en natuur op een subtiele manier behalve contrasten ook veel raakvlakken hebben. Haar serie ‘Het Collier’ is onderdeel van het veelomvattende project met de werktitel ‘What To Wear’. Hierin komen diverse thema’s die haar bezig houden samen, zoals androgynie, ambivalentie, ijdelheid en discrepantie. Met ‘Het Collier’ licht ze voor het eerst een tipje van de sluier op.

www.lettystaal.com en www.letstaal.com

Tekst: Madeleine Rood