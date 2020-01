In de rubriek Pf webfolio de bijdrage van Herman Zonderland.

Pubers

Pubers zijn in onze individualistische samenleving steeds vaker op zoek naar een podium. Met mijn fotografie wil ik in letterlijke en figuurlijke zin een spot op hen richten in de eigenheid van hun vertrouwde habitat, hun eigen kamer, die een vluchtheuvel is tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid. Het doel van de serie is een pure registratie van de tijdgeest.

Herman Zonderland

