In de serie Pf Webfolio: Gery ten Broek

Hierbij de begeleidende tekst

Onthullingen

In de serie Onthullingen toon ik de schoonheid versus de imperfectie van de geportretteerde vrouwen in een wereld waarin alles om perfectie draait. Zij hebben de kracht zich kwetsbaar op te stellen door zich letterlijk en figuurlijk bloot te geven en zo het verhaal te onthullen over hun littekens: onzekerheden, doorstane angsten en pijnen. Deze kwetsbaarheid boeit mij en het ontroert me dat mensen hun verhaal mij willen vertellen. Verhalen over openhartoperaties, meerdere niertransplantaties, auto-immuunziekte enz. In deze serie zijn de littekens “versierd” met eigen inbreng, zoals de witte orchidee van Mariska omdat dit de lievelingsbloem van haar oma is (de complete serie bestaat uit 14 beelden).

https://www.instagram.com/gtbroek/

www.tenbroek-fotografie.nl