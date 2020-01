In het kader van Pf webfolio: Carla Vermeend

What remains

Op 27 januari 2020 was het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz door de Russen is bevrijd. De onvoorstelbare wreedheden die in dit kamp hebben plaatsgevonden gaan de menselijke geest te boven. Van alle Duitse kampen is het Auschwitz complex het grootste in omvang en hier zijn ook de grootste aantallen slachtoffers van het misdadige Naziregime omgebracht.

Concentratiekamp Auschwitz is tegenwoordig een belangrijk monument voor iedereen. Voor mensen die meer willen weten over de holocaust en de Tweede Wereldoorlog of voor mensen die de slachtoffers en de oorlog willen herdenken. Deze serie is gemaakt in oktober 2019 in Auschwitz, kamp 1. Het kamp lijkt zo in het ochtendlicht in eerste instantie redelijk onschuldig, maar blijkt vervolgens een poel des doods te zijn.

