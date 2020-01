In het kader van Pf Webfolio: Bernadet de Prins

Vrouwengevangenis in Albanië

Albanië haalt de rechtelijke macht door de mangel om de corruptie in het land aan te pakken. Het is een van de eisen voor toetreding tot de EU. Als het aankomt op mensenrechten en de positie van vrouwen is het de vraag of er voldoende aansluiting is. Veel vrouwen hebben het geld noch de kennis om te manoeuvreren in het rechtssysteem. Ze moeten genoegen nemen met een advocaat van de staat. Die kan voor de 5000 lek (zo’n 40 euro) die hij daarvoor krijgt, geen zaak opbouwen waarin verzachtende omstandigheden als mishandeling, armoede of psychoses worden meegenomen. Met lange straffen tot gevolg. De armoede zet zich in de gevangenis voort. Er zijn nauwelijks activiteiten, er is geen verwarming en de vrouwen slapen met acht tot twaalf vrouwen in stapelbedden op een kamer. Maar het ergste is dat ze jarenlang hun geliefden missen. Hun kinderen zien ze niet opgroeien. Voor jonge vrouwen is het na jarenlange detentie nauwelijks mogelijk een nieuw bestaan op te bouwen of een gezin te stichten. Hun straf is daardoor levenslang.

© Bernadet de Prins

Bernadet de Prins CV

Sinds mijn afstuderen aan de Fotoacademie Amsterdam in 2001 werk ik als freelance fotograaf. Mijn werk is veelal documentair. Het heeft mij vijf jaar gekost om toestemming te krijgen om samen met journalist Paulien Bakker in de Albanese vrouwengevangenis te werken. Vier publicaties hierover zijn verschenen in de Volkskrant, Opzij, Wordt Vervolgd (Amnesty International) en het Vlaamse Knack.

Website www.bernadetdeprins.nl

Facebook: https://www.facebook.com/bernadet.deprins

Instagram: https://www.instagram.com/bernadetdeprins/?hl=nl

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/bernadetd1/