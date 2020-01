In de rubriek Pf Webfolio, de bijdrage van Jan Janssen:

Batwa pygmeeën

De berggorilla’s in het Virunga gebergte worden bedreigd met uitsterven. In het verleden deelden deze dieren hun habitat met de Batwa pygmeeën. Begin jaren ’90 werden deze pygmeeën zonder compensatie of hulp van de regering, uit de nationale parken van Bwindi en Mgahinga gezet, in de poging om de berggorilla’s en hun habitat te beschermen. Nu 25 jaar verder zijn de Batwa de armsten onder de armsten, zonder eigen stukje land om van te leven. Ze hebben daardoor vrijwel geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Tien dagen lang heb ik deze pygmeeën bezocht. Ze leven afzonderlijk in een kleine gemeenschap, aan de rand van Kisoro, Uganda. De gemeenschap bestaat uit zo’n 35 huishoudens, verdeeld in 15 betonnen units en 20 kleine tenten die gemaakt zijn van afval en plastic. Via mijn gids kwam ik beetje bij beetje in gesprek met deze vaak radeloze mensen van de Mukingo Batwa groep en ze vertelden ieder hun eigen verhaal.

Ik was geschokt om te zien onder welke erbarmelijke omstandigheden deze Pygmeeën zich staande moeten houden. Door middel van bedelen en het verzamelen van plastic afval proberen deze mensen te overleven, terwijl de regering het toeristen geld, dat vooral via de nationale parken binnenkomt, opstrijkt.

Ik vroeg hen of ik ze mocht fotograferen voor hun eigen woning. Ze vonden het prima en voelde zich zelfs een beetje trots dat ik hun vroeg.

CV Jan Janssen:

Als gevoelsmens laat ik mijn gevoel spreken door middel van mijn foto’s. Ik laat mij inspireren door authentieke culturen en de pure schoonheid van onze aarde. Als kunstenaar zoek ik naar dat ene, perfecte moment, waar alles samenvalt. Die momenten vertellen mijn verhaal. Beelden die gedrevenheid en kracht uitstralen, maar waar genoeg ruimte blijft bestaan voor het eigen verhaal van de kijker.

Website: www.janjanssenfotografie.nl

Instagram: janjanssenart