Longi Temporis

Voor mijn conceptuele foto’s gebruik ik bloemen, bladeren, mossen en takken. Als bloemist zijn plantaardige materialen in al z’n gedaantes mijn bekend. Via het medium fotografie wil ik de kijker prikkelen om anders en vanuit een conceptuele visie naar plantaardige materialen te laten kijken.

Voor de serie Longi Temporis – (lang lopend) zijn uitgebloeide tulpenbloemen gebruikt, die velen zouden die hebben weggegooid. De schoonheid van bloemen die verdord en troosteloos aan de steel hangen wordt in mijn optiek niet vaak gezien. Daarom heb ik uitgebloeide bloemen gebruikt. Immers na de bloei transformeert de tulp zich tot een nieuwe verschijningsvorm; de bloem verandert van gedaante en is continu in beweging. Door onscherpte toe te passen wordt er in elke foto beweging gesuggereerd. Deze beweging staat voor vergankelijkheid en de lang lopende schoonheid van de bloem. Het lijnenspel, de patronen en kleurvlakken zorgen voor nieuwe beelden naast de originele vorm van de tulpenbloem. Dit geeft het beeld dan ook een expressionistisch karakter.

Titels die de foto’s hebben meegekregen zijn afgeleid vanuit het Latijn. Plantaardige materialen krijgen Latijnse benamingen die iets zeggen over de groeiwijze van hun bloem of over de kleur van het blad. In de serie Longi Temporis verwijzen de titels naar de verschijningsvorm van het totaalbeeld.

© Annette Lagendijk, 1319 Auriculatus

© Annette Lagendijk, 1447 1 Alatus

Annette Lagendijk

www.lanetfotografie.nl