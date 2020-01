In de rubriek Pf Webfolio: de bijdrage van Albert van de Meerakker

‘Dagelijkse’ Stillevens

In de fotografie bestaan al vanaf het begin stillevens. De laatste tijd worden er vaak stillevens gemaakt, die refereren aan die van de Gouden Eeuw. Maar Albert van de Meerakker vindt dat een hype. Hij wil zijn stillevens op een eigentijdse manier maken, met voorwerpen uit het dagelijks leven.

Zo heeft hij foto gemaakt van een appel, banaan en een peer, die een tijdens het verwerkingsproces een abstractie hebben ondergaan. Een ander stilleven toon een bloem, die groeit uit een prisma. Maar bij nader inzien blijkt de bloem een rode steen te zijn. “Het was een steen die ik in de natuur vond. Het ziet eruit als een werktuig uit het stenen tijdperk. Dat vond ik fascinerend. Ik kan urenlang of soms wel dagenlang nadenken hoe ik de voorwerpen in beeld breng. Ook aan de belichting werk ik heel lang. Als het klopt dan weet ik dat meteen en laat het verder onaangeroerd.”

Van de Meerakker neemt zijn stillevens analoog en in zwart-wit op en verwerkt de opnamen daarna digitaal, waarbij hij ook de kleuren aanbrengt.

Albert van de Meerakker is autodidact. Hij is in het verleden veel geïnspireerd door de stillevens van Rommert Boonstra.

Instagram: @ albertvandemeerakker