Het nieuwste nummer van Pf is vandaag uitgekomen. Dit nummer, dat gewijd is aan Unseen, zal voor het eerst sinds jaren weer in de kiosk en boekhandel te verkrijgen zijn. Onderin vind je de link naar de plekken waar Pf nummer 5 te verkrijgen is. In het redactioneel lees je waarom fotografie een democratisch medium is en waarom Pf daarin een grote rol speelt.

Fotografie is een democratisch medium. Dat zegt de directeur van Unseen Marina Paulenka. Zij is niet de enige. Al jaren zeggen curatoren en filosofen hetzelfde. Fotografie is een taal die iedereen spreekt en de camera is het gereedschap dat iedereen van jong tot oud in alle landen van de wereld kan hanteren. Toch is niet iedereen het hiermee eens. Fotocriticus Joerg Colberg schrijft in zijn online blog dat fotografie democratisch lijkt, maar dat velen fotografische kunstuitingen niet kunnen begrijpen of appreciëren. Daarom stelt hij de vraag: hoe kunnen we het medium fotografie op een betekenisvolle manier democratischer maken? De grootste uitdaging is volgens hem hoe het algemene niveau van visuele geletterdheid te verhogen.

Voor het artikel over fotoverzamelaars, geschreven door onze redacteur Edo Dijksterhuis, was ik op bezoek bij Hans Kemna en Paul Borgers om hun collecties in beeld te brengen. In gesprekken met beide verzamelaars werd me duidelijk dat zij zich de taal van de fotografie geheel eigen hadden gemaakt door heel veel naar foto’s te kijken en er veel over te lezen. Fotografie mag dan een democratisch medium heten, dat neemt niet weg dat je de taal van het beeld moet leren lezen, net zoals wij op school de Nederlandse taal hebben leren lezen en schrijven. Het bevorderen van de kennis van beeldtaal is een van de doelstellingen van Pf.

Door interviews met vooraanstaande fotografen willen we niet alleen andere fotografen inspireren maar willen we ook de verzamelaar en de aspirant-koper van fotografie inzicht geven in het medium. En er valt wat te kopen. De internationale fotografiebeurs Unseen wordt zoals elk jaar eind september in Amsterdam gehouden. Wij hebben een selectie gemaakt uit de vele fotografen die daar te zien zijn. Zo staat in dit nummer een interview met Kim Boske die haar beelden opbouwt uit verschillende lagen. In al die lagen zoekt ze de essentie van de plek die ze fotografeert. Het centrale thema in het werk van Albarran Cabrera is de herinnering. Het duo drukt dit uit via afdrukken op dun kwetsbaar papier. Bryan Schutmaat fotografeerde Noord-Amerikaanse mijnstreken en combineerde portretten met landschappen.

Niet op Unseen maar te bewonderen in de Domkerk in Utrecht en op de cover van dit nummer, is het kleurrijke werk van Margriet Smulders. Zij portretteert bloemen als goden en godinnen uit de Griekse mythologie. We interviewden ook de Bengaalse fotograaf Sarker Protick. Zonder te vervallen in slachtofferfotografie maakte hij een beeldverhaal over de strijd tegen het water in Bangladesh.

Het gaat goed met de fotografie in Nederland. Inmiddels hebben we er weer een fotomuseum bij. Museum aan het Vrijthof heeft zichzelf omgedoopt tot fotomuseum van het zuiden. Tevens hebben we een nieuw fotofestival, ook in het zuiden van het land: Maastricht Photo Festival. Je leest er alles over in dit nummer dat voor het eerst sinds jaren weer in kiosken en boekwinkels te verkijgen is. Wij zijn er trots op dat Pf, inmiddels het meest prestigieuze fotografie magazine in ons land, weer zichtbaar in de schappen ligt.

inhoud van Pf nummer 5

Portfolio Unseen, Democratisch medium Kim Boske, Onzichtbare totaliteit Baptiste Rabichon, Werkelijkheid en verbeelding Albarran Cabrera, Herinnering aan de toekomst Bryan Schutmaat, Het grijs van de bergen Sarker Protick, De rivier en het verloren land Margriet Smulders, Dynamische bloemstillevens Mafalda Rakoš, Verbeeldingen van eetstoornis

Fotocultuur Fotoverzamelaars, Visueel dagboek aan de wand Rubrieken Geschiedenis, Walker Evans Filosofie, John Berger Identiteit, Carel van Hees Boeken, Erik Kessels – Notes on accidents Samenwerking, Fotograaf en agentschap Techniek, Fujifilm GFX-100 Praktijk, Tarievenlijst Foto Anoniem Fotowinkel, Calumet