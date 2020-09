Pf #5 is uit en is geheel gewijd aan BredaPhoto dat aanstaande woensdag 9 september begint. In dit nummer van Pf hebben we portfolio’s van Michal Iwanowski, Mary Sibande, Jan Hoek, Todd Darling, Xiaoxiao Xu, Raquel van Haver, Tanya Habjouqa, Felipe Jácome en Raquel van Haver. Al deze fotografen zijn te zien op BredaPhoto. In dit nummer staat op de 2e pagina een code om 35% korting te krijgen op de toegangsprijs.

uit het redactioneel:

Hoe ziet onze heerlijke nieuwe wereld er uit? ­­­­­­­­­­­­

Tijdens mijn zomerse quarantaine, het hedendaagse begrip voor vakantie, kwam ik in mijn boekenkast een dertig jaar oud exemplaar tegen van Brave New World van Aldous Huxley. In dit dystopische boek dat in 1932 geschreven is, schetst de schrijver een toekomstsvisie waarin de mensen via kunstmatige inseminatie worden geboren, en tijdens hun leven volledig door de staat worden gebrainwashed via teksten, beelden, geuren en drugs. De wetenschappelijke beheersing van het leven maakte in de ‘Heerlijke Nieuwe Wereld’ de bewoners tot eendimensionale wezens, zonder diepe emoties en slechts bevangen met consumptiedrift. Later zei Huxley dat deze wereld beangstigend dichtbij is geworden.

Het fotofestival BredaPhoto, dat gelukkig geheel doorgaat ondanks de corona, heeft de vaak bedreigende toekomst van onze maatschappij als thema uitgekozen, geformuleerd in de titel van de editie van dit jaar: ‘the best of times, the worst of times’. BredaPhoto heeft werken van fotografen bij elkaar gebracht die allen laten zien waarheen de toekomst zou kunnen leiden. Er zijn genoeg uitdagingen, waar de mensheid het hoofd aan moet bieden. Van de niet te stuiten klimaatveranderingen, waarvan we in de afgelopen snikhete zomer voorproefjes hebben gehad, de data-controle van de grote techbedrijven en sommige maatschappijen (lees: China), de opkomst van het populisme vol xenofobie, de groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, de heropleving van de Koude Oorlog, dit keer uitgevochten in Belarus. En daaroverheen hebben we te kampen met de mondiale corona pandemie.

Pf brengt in dit nummer maar liefst acht portfolio’s uit de selectie van BredaPhoto. De door ons gebrachte fotografen brengen allen een eigen, zeer persoonlijke visie op hun leven en de hen omringende maatschappij. Michal Iwanowski wandelde van Engeland terug naar Polen, om daadwerkelijk de vaak gehoorde tekst: ‘Go home, Polish’ uit te voeren en te voelen. Felipe Jácome bracht op een creatieve manier de vluchtelingenstroom van de Venezolanen in beeld. Hij drukte de foto’s af met waardeloze bankbiljetten als achtergrond. De Zuid-Afrikaanse fotografe Mary Sibande schiep het fictieve figuur van de zwarte dienstmeid, symbool van de rassenongelijkheid. Raquel van Haver maakte een project over vrouwen in haar geboorteland Colombia, die nauwelijks gezien en gehoord worden. De Jordaanse fotografe Tanya Habjouqa laat mensen uit de door Israël bezette gebieden zien. De Amerikaanse fotograaf Todd Darling portretteerde de activisten in Hong Kong die opkomen voor hun vrijheid. Hij liet hen de Chinese teksten met hun ervaringen over de foto’s schrijven. Jan Hoek rekent af met de dominantie van de fotograaf versus het model. Hij liet zijn modellen de volledige regie over het beeld. En de Nederlands-Chinese fotografe Xiaoxiao Xu zocht naar de geschiedenis van de Chinese muur en naar het leven van de mensen die er in de buurt wonen.

Alle fotografen reageren op hun eigen, uiterst persoonlijke manier op de heerlijke nieuwe wereld, waarin wij nu leven. De kracht van de fotografie is dat zij spreekt in een beeldtaal die direct appelleert aan onze emoties. Hierdoor kunnen wij als kijkers ons emotioneel verbinden met de thema’s die gebracht worden. Maar emoties zijn niet genoeg en daarom brengt Pf diepgaande interviews met de fotografen.