Het nieuwe nummer van Pf is uit. Een nummer vol met interessante portfolio’s, een diepte verhaal over de opkomst van fotomusea, een artikel over online fotografie leren. Een artikel over de samenwerking tussen de galerie en de fotograaf, en een technische artikel over het verschil tussen Lightroom en Capture One. Weer een fantastisch nummer dat je niet wilt missen!

In nummer 2 hebben we een uitgebreide portfolio van Erwin Olaf, onder de kop Verbeelding van de echte wereld. Verder portfolio’s en interviews van Carli Hermès, Altijd op het randje, Tara Fallaux, Zichtbare veerkracht, Tessa Verder, Nieuwe Romantiek, Yasmine Omari en Ezz Al Zanoon, Palestijnse diaspora, en een portfolio van de winnaar van de tweede prijs Nature Jasper Doest, Tussen mens en dier, Sandra Minten, Series over menselijkheid en Dorota Marcinkiewicz, Mysterieuze landschappen.

Lees het redactioneel: Kunst opent de geest

Onlangs hield een politicus, van wie ik de naam niet hoef te noemen, een stotterende overwinningstoespraak. Hij noemde journalisten en kunstenaars ondermijnend voor de maatschappij. Zelden heb ik zulk een flagrante bruuskeringgehoord van waarden waar schrijvers en fotografen voor staan. Zij werken onverdrotenelke dag om de maatschappij te dienen met hun woorden en beelden. Zij vertellen over de wereld om hun heen met hun verhoogd gevoel van empathie en esthetisch vermogen. Zij doen dat, hoezeer ook geabstraheerd en gestold in verstilde beelden, met zorg om de maatschappij, de natuur en de medemens om hen heen. Het is misschien pathetisch om te zeggen maar je zou kunst ook liefde voor de wereld kunnen noemen, vertolkt door schoonheid van vorm en gelaagdheid van inhoud.

Een prominente fotografische kunstenaar die wij in dit nummer brengen is Erwin Olaf die een grote overzichtstentoonstelling heeft in Den Haag. Al zijn werken, hoe rebellerend en choquerend in zijn beginjaren ook, zijn voortgekomen om de zorg om de wereld. De coverfoto van hem uit de serie Grief is hierin significant. Het lijkt te gaan over het individuele leed, maar de serie kan ook gezien worden als een verhuld statement over het leed van de grote wereldproblemen. Het verrijkende van de kunst is dat het je verbindt met de ander. Vanuit jouw eigen ervaring als individu kun je je identificeren met taferelen op een foto, waar niet alleen troost uit voortkomt maar ook onderlinge verbinding.

In dit nummer brengen we ook Tara Fallaux, een van de genomineerden van de SO Award. Haar werk gaat over mensen en relaties. Zij zoekt de kracht van mensen die worstelen met hun leven. Het werk van de andere genomineerde fotograaf, Bastiaan Woudt, wordt in de rubriek Identiteit geanalyseerd.

In de serie over fotocultuur verkennen we de rijkdom die we in Nederland hebben aan gespecialiseerde fotomusea. Was er decennia geleden nauwelijks een foto te bekennen binnen de museummuren, nu baden we in een ongekende weelde van maar liefs vier fotomusea. En dan brengen onder andere Museum Hilversum, Museum de Pont en Museum de Fundatie ook nog een schat aan fototentoonstellingen. Het grote museale aanbod in Nederland is een unicum in Europa.

Wil je je als fotograaf verdiepen in de kunst van de het fotograferen dan zijn er ook steeds meer mogelijkheden. Je kunt je inschrijven bij hogescholen en privéscholen, maar er zijn ook steeds meer initiatieven online. Zo kun je je werk laten bespreken via de reviews van het internationale PHmuseum, waar ook een aantal Nederlanders aan verbonden zijn.

In Pf vergeten we ook de techniek niet: in elk nummer brengen we informatie over een technische keuze die de fotograaf moet maken. Zo voelen we twee van de beste ontwikkelsoftware aan de tand: Lightroom en Capture One. In de rubriek Praktijk gaan we in op de vraag of je wellicht alleen nog maar Lightroom nodig hebt. Meer dan genoeg te lezen dus, zowel de teksten als de beelden. Kunst opent de geest.

