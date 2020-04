Pf schrijft een nieuwe fotowedstrijd uit in navolging van de eerdere wedstrijd ‘quarantaine’. Het thema van deze fotowedstrijd is BINNENWERELD.

Maak een foto die jouw wereld, jouw gedachten en gevoelens uitbeelden in deze tijden van corona. De foto hoef je niet per se binnen in jouw huis te nemen of op welke locatie dan ook. Het gaat om een metaforisch beeld die jouw gemoed uitbeeldt. Wees creatief en maak een echte kunstfoto. De winnaar krijgt een gratis jaar abonnement op Pf.

Voorwaarden: volg de regels nauwgezet omdat het anders mogelijk is dan jouw bijdrage buiten de boot zou kunnen vallen.

Stuur een mail met de foto naar redactie@pf.nl

Zet in de titel van de mail uitsluitend het woord BINNENWERELD (alleen dan komt de mail op de juiste plek terecht, anders raakt het zoek).

(alleen dan komt de mail op de juiste plek terecht, anders raakt het zoek). Zet geen logo in jouw foto.

Alleen Jpg bestanden sturen.

Door in te sturen geef je Pf het recht de foto te publiceren. Jij houdt ook altijd de copyrights.

De foto moet ongeveer 1000 pixels lang of breed zijn. Te kleine foto’s worden gediskwalificeerd. Te grote foto’s kunnen we niet plaatsen.

lang of breed zijn. Te kleine foto’s worden gediskwalificeerd. Te grote foto’s kunnen we niet plaatsen. DE TITEL VAN DE FOTO = JOUW NAAM

Zet in de IPTC velden jouw naam en de titel van de foto.

velden jouw naam en de titel van de foto. Deadline van inzending 24 april.

We corresponderen niet in particuliere gevallen over de uitslag maar maken de winnaar bekend in de nieuwsbrief van 28 april, de voorlopige einddatum van de huidige intelligente lockdown periode. Veel plezier en succes. En blijf gezond.