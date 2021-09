Pf #5 is uit en staat weer vol met inspirerende portfolio’s, goede verhalen, en interessante rubrieken. Ben je abonnee, dan ligt hij op je deurmat. Als niet dan kun je hem in de winkel kopen of online bestellen.

Uit de inhoud ELI DIJKERS, Het gewone leven op straat, DIRK-JAN VISSER Armoede in Nederland, NOEMÍ EN AMIR Now You See Me Moria, HARRY GRUYAERT Sensuele banaliteit, MARGARET LANSINK Verstilde ontroering, MOHAU MODISAKEN Uit het redactioneel: Fotografie en onze identiteit

Gelukkig is de culturele wereld weer genormaliseerd. Fotofestival Naarden heeft de spits afgebeten en straks staat de fotobeurs Unseen klaar om de deuren voor het publiek te openen. We kunnen weer alle fotomusea bezoeken. Fotofestival Leiden, dat in 2020 opgeschort was gaat ook nu eindelijk van start, van 17 september tot 31 oktober. Over het Fotofestival maakten we een special in Pf #2 van 2020. De foto’s die we toen publiceerden kunnen nu in Leiden bewonderd worden. In België begint in september de eerste editie van de nieuwe Fotobiënnale Oostende. In Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht zijn de overlevenden van de holocaust van Martin Schoeller te zien.

Vele musea en galeries zijn gevuld met het werk van professionele fotografen, maar voor een project is een uitzondering gemaakt. Dit bijzondere project heet ‘Now You See Me Moria’ en het gaat over het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Hiervoor werden foto’s verzameld van vluchtelingen die hun eigen leven met smartphones documenteerden. Het project wordt nu in vele musea in Nederland en daarbuiten tentoongesteld. In Pf vertellen we de achtergronden ervan.

Verder brengen we in dit nummer van Pf de bekende Belgische straatfotograaf Harry Gruyaert. Hij staat bekend om zijn felle kleuren in abstracte patronen waarmee hij de straatfotografie een autonoom karakter heeft gegeven. Ook brengen we een portfolio van Eli Dijkers die vooral emotie wil oproepen met zijn beelden.

Van Unseen brengen we twee fotografen die op de fotobeurs te zien zullen zijn. In haar etherische fotografie verwerkt Margaret Lansink haar jeugd in een groot gezin. De Zuid-Afrikaanse fotograaf Mohau Modisakeng gebruikt zijn fotografie als een emancipatorisch wapen om de zwarte bevolking op de kaart te zetten. Ten slotte brengen we Dirk Jan Visser die de vaak onzichtbare armoede in Nederland documenteerde.

Al deze fotografie doet niet alleen verslag van de innerlijke en uiterlijke wereld, ook draagt ze bij aan de vorming van de identiteit van mensen en landen. Het artikel Identiteit en Macht onderzoekt alle facetten van identiteitsvorming door fotografie.

Ton Hendriks