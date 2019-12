De online galerie Wallmore biedt een breed en gevarieerd aanbod aan natuurfotografie, naaktfotografie, fine-art fotografie, portretfotografie, urbex, nachtfotografie en nog meer fotokunst. Bovendien heeft Wallmore een speciale collectie van hoogstaande kunstfotografie die gecureerd wordt door Pf. Helen Arenz is geselecteerd voor de Pf Fine Art Collectie.

Helen Arenz werkt momenteel aan een project genaamd On a clear day, you can see forever. Het zijn melancholische beelden, waar herinnering, menselijk drama en een ondertoon van onbestemd verdriet de kernwoorden zijn. Zij zoekt ook naar een manier om de werkelijkheid mooier en zachter voor te stellen dan die is. Haar werkwijze vormt een troost, en is tegelijkertijd een overlevingsstrategie.

De beelden roepen iets op zonder precies te onthullen wát. Dit komt doordat de kijker niet precies weet wat hij ziet. Berust de waarneming en ervaring op een concrete realiteit of gaat het om projectie?

De beelden van Arenz gaan over waarneming. Wat zien we wel en wat zien we niet? We blijken vaak illusie te vermengen met de werkelijkheid. Volgens haar zien we slechts schaduwen van de werkelijkheid en we zijn ons daar niet van bewust. “Dat is wat ik wil dat mijn foto’s tonen: een intiem beeld waar we ons heel dichtbij voelen maar waarvan we nooit precies weten of het de werkelijkheid is die we zien of een projectie van onze verbeelding.”

