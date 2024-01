Pf #8 met documentair fotoprojecten 

terug

Pf Fotografie Magazine heeft in dit laatste nummer van het jubileumjaar weer een aantal interessante portfolio’s verzameld, waarbij de nadruk ligt op de documentaire fotografie.

Ondanks de moeilijkheden om documentaire opdrachten krijgen en om vrij documentair werk aan de man te brengen is nog steeds een groot aantal fotografen bezig om interessant en belangrijk werk te maken. Eddo Hartmann heeft onlangs een nieuwe serie gemaakt over de gebieden in Kazachstan waar kernproeven werden gehouden. Cuny Janssen maakte met haar 4×5 inch camera portretten van de tere relatie tussen kinderen met volwassenen. Van Rob Hornstra brengen we de portretten die hij maakte binnen het kader van zijn documentaire projecten. Isa de Jong fotografeerde haar tijdgenoten, de millennials en Gen Z. Tanja Engelberts maakte een documentair project die ze deels autonoom uitvoerde. De tabletten die ze maakte zijn op zichzelf staande kunstwerken, die vertellen over de vervuiling van de Franse rivier de Rhône. Rolf van Rooij zit met zijn werk tussen het documentaire spectrum en autonome fotografie. Hij maakte straatfoto’s in zwart-wit die door hun abstractie tijdloos worden.

De dagen worden kouder en donkerder, waardoor binnen zitten en een mooi tijdschrift lezen verreweg de beste tijdsbesteding is. Als je geen abonnement heb kun je Pf#8 van 2023 nog online bestellen of in de kiosk kopen.